Wreath (WREATH) Tokenomikası
Wreath (WREATH) Məlumatları
Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.
Wreath (WREATH) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Wreath (WREATH) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Wreath (WREATH) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Wreath (WREATH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WREATH token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WREATH tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WREATH tokenomikasını başa düşdünüzsə, WREATH tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
WREATH Qiymət Proqnozu
WREATH kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WREATH qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.