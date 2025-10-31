Bugünkü canlı Wrapped SOMI qiyməti 0,389757 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WSOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WSOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped SOMI qiyməti 0,389757 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WSOMI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WSOMI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WSOMI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WSOMI Qiymət Məlumatları

WSOMI Tokenomikası

WSOMI Qiymət Proqnozu

Wrapped SOMI Logosu

Wrapped SOMI Qiyməti (WSOMI)

1 WSOMI / USD Canlı Qiyməti:

$0,389757
-5,60%1D
USD
Wrapped SOMI (WSOMI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:54 (UTC+8)

Wrapped SOMI (WSOMI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,37052
24 saat Aşağı
$ 0,417838
24 saat Yüksək

$ 0,37052
$ 0,417838
$ 1,81
$ 0,37052
-0,08%

-5,69%

-25,42%

-25,42%

Wrapped SOMI (WSOMI) canlı qiyməti $0,389757. WSOMI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,37052 və ən yüksək $ 0,417838 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WSOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,81, ən aşağı qiyməti isə $ 0,37052 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WSOMI son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -5,69% və son 7 gündə isə -25,42% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped SOMI (WSOMI) Bazar Məlumatları

$ 16,27M
--
$ 16,27M
41,74M
41.737.518,38682506
Wrapped SOMI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,27M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WSOMI üzrə dövriyyədə olan təklif 41,74M, ümumi təklif isə 41737518.38682506 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,27M təşkil edir.

Wrapped SOMI (WSOMI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped SOMI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0235401958431416.
Son 30 gündə Wrapped SOMI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2317713775.
Son 60 gündə Wrapped SOMI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Wrapped SOMI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0235401958431416-5,69%
30 Gün$ -0,2317713775-59,46%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped SOMI (WSOMI) Nədir?

Wrapped SOMI Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped SOMI (WSOMI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped SOMI (WSOMI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped SOMI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped SOMI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WSOMI Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped SOMI (WSOMI) Tokenomikası

Wrapped SOMI (WSOMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WSOMI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped SOMI (WSOMI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped SOMI (WSOMI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WSOMI qiyməti 0,389757 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WSOMI / USD cari qiyməti nədir?
WSOMI / USD cari qiyməti $ 0,389757 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped SOMI üçün bazar dəyəri nədir?
WSOMI üçün bazar dəyəri $ 16,27M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WSOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WSOMI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 41,74M USD təşkil edir.
WSOMI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WSOMI ATH qiyməti olan 1,81 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WSOMI qiyməti (ATL) nədir?
WSOMI ATL qiyməti olan 0,37052 USD dəyərinə endi.
WSOMI ticarət həcmi nədir?
WSOMI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WSOMI bu il daha da yüksələcək?
WSOMI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WSOMI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:54 (UTC+8)

Wrapped SOMI (WSOMI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

