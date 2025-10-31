Bugünkü canlı Wrapped RBNT qiyməti 0.00635621 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WRBNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WRBNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped RBNT qiyməti 0.00635621 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WRBNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WRBNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WRBNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WRBNT Qiymət Məlumatları

WRBNT Tokenomikası

WRBNT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Wrapped RBNT Logosu

Wrapped RBNT Qiyməti (WRBNT)

Siyahıya alınmadı

1 WRBNT / USD Canlı Qiyməti:

$0.00635621
$0.00635621$0.00635621
-13.10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wrapped RBNT (WRBNT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:46 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00615322
$ 0.00615322$ 0.00615322
24 saat Aşağı
$ 0.00734432
$ 0.00734432$ 0.00734432
24 saat Yüksək

$ 0.00615322
$ 0.00615322$ 0.00615322

$ 0.00734432
$ 0.00734432$ 0.00734432

$ 0.03076976
$ 0.03076976$ 0.03076976

$ 0.00611261
$ 0.00611261$ 0.00611261

-0.00%

-13.15%

-5.99%

-5.99%

Wrapped RBNT (WRBNT) canlı qiyməti $0.00635621. WRBNT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00615322 və ən yüksək $ 0.00734432 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WRBNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.03076976, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00611261 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WRBNT son bir saat ərzində -0.00%, 24 saat ərzində -13.15% və son 7 gündə isə -5.99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped RBNT (WRBNT) Bazar Məlumatları

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

--
----

$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M

886.16M
886.16M 886.16M

1,673,981,848.896531
1,673,981,848.896531 1,673,981,848.896531

Wrapped RBNT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5.63M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WRBNT üzrə dövriyyədə olan təklif 886.16M, ümumi təklif isə 1673981848.896531 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10.64M təşkil edir.

Wrapped RBNT (WRBNT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped RBNT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.000962936748708823.
Son 30 gündə Wrapped RBNT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0018199717.
Son 60 gündə Wrapped RBNT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0042407813.
Son 90 gündə Wrapped RBNT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0123293175708704.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.000962936748708823-13.15%
30 Gün$ -0.0018199717-28.63%
60 Gün$ -0.0042407813-66.71%
90 Gün$ -0.0123293175708704-65.98%

Wrapped RBNT (WRBNT) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped RBNT Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped RBNT (WRBNT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped RBNT (WRBNT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped RBNT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped RBNT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WRBNT Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped RBNT (WRBNT) Tokenomikası

Wrapped RBNT (WRBNT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WRBNT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped RBNT (WRBNT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped RBNT (WRBNT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WRBNT qiyməti 0.00635621 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WRBNT / USD cari qiyməti nədir?
WRBNT / USD cari qiyməti $ 0.00635621 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped RBNT üçün bazar dəyəri nədir?
WRBNT üçün bazar dəyəri $ 5.63M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WRBNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WRBNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 886.16M USD təşkil edir.
WRBNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WRBNT ATH qiyməti olan 0.03076976 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WRBNT qiyməti (ATL) nədir?
WRBNT ATL qiyməti olan 0.00611261 USD dəyərinə endi.
WRBNT ticarət həcmi nədir?
WRBNT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WRBNT bu il daha da yüksələcək?
WRBNT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WRBNT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:46 (UTC+8)

Wrapped RBNT (WRBNT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,553.02
$109,553.02$109,553.02

+1.71%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,827.68
$3,827.68$3,827.68

+1.42%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02931
$0.02931$0.02931

+17.00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

+0.18%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,827.68
$3,827.68$3,827.68

+1.42%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,553.02
$109,553.02$109,553.02

+1.71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

+0.18%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4807
$2.4807$2.4807

+1.09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18448
$0.18448$0.18448

+2.10%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.002955
$0.002955$0.002955

-40.90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00985
$0.00985$0.00985

-1.50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0045598
$0.0045598$0.0045598

+4,966.44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0487
$0.0487$0.0487

+1,421.87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000030059
$0.0000000000000000000000030059$0.0000000000000000000000030059

+501.18%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.25350
$0.25350$0.25350

+104.28%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2.3985
$2.3985$2.3985

+84.75%