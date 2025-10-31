Bugünkü canlı Wrapped Parasail Staked PEAQ qiyməti 0,081435 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WSTPEAQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WSTPEAQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped Parasail Staked PEAQ qiyməti 0,081435 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WSTPEAQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WSTPEAQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WSTPEAQ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WSTPEAQ Qiymət Məlumatları

WSTPEAQ Rəsmi Veb-saytı

WSTPEAQ Tokenomikası

WSTPEAQ Qiymət Proqnozu

Wrapped Parasail Staked PEAQ Qiyməti (WSTPEAQ)

1 WSTPEAQ / USD Canlı Qiyməti:

$0,081435
$0,081435
-6,50%1D
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:32 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,077507
$ 0,077507
24 saat Aşağı
$ 0,088815
$ 0,088815
24 saat Yüksək

$ 0,077507
$ 0,077507

$ 0,088815
$ 0,088815

$ 0,147635
$ 0,147635

$ 0,071996
$ 0,071996

-0,92%

-6,54%

-2,65%

-2,65%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) canlı qiyməti $0,081435. WSTPEAQ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,077507 və ən yüksək $ 0,088815 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WSTPEAQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,147635, ən aşağı qiyməti isə $ 0,071996 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WSTPEAQ son bir saat ərzində -0,92%, 24 saat ərzində -6,54% və son 7 gündə isə -2,65% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Bazar Məlumatları

$ 36,43K
$ 36,43K

--
--

$ 36,43K
$ 36,43K

447,36K
447,36K

447.358,6307935673
447.358,6307935673

Wrapped Parasail Staked PEAQ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 36,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WSTPEAQ üzrə dövriyyədə olan təklif 447,36K, ümumi təklif isə 447358.6307935673 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 36,43K təşkil edir.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0057046348868827.
Son 30 gündə Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0119157972.
Son 60 gündə Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Wrapped Parasail Staked PEAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0057046348868827-6,54%
30 Gün$ -0,0119157972-14,63%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Nədir?

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Wrapped Parasail Staked PEAQ Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped Parasail Staked PEAQ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped Parasail Staked PEAQ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WSTPEAQ Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Tokenomikası

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WSTPEAQ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WSTPEAQ qiyməti 0,081435 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WSTPEAQ / USD cari qiyməti nədir?
WSTPEAQ / USD cari qiyməti $ 0,081435 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped Parasail Staked PEAQ üçün bazar dəyəri nədir?
WSTPEAQ üçün bazar dəyəri $ 36,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WSTPEAQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WSTPEAQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 447,36K USD təşkil edir.
WSTPEAQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WSTPEAQ ATH qiyməti olan 0,147635 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WSTPEAQ qiyməti (ATL) nədir?
WSTPEAQ ATL qiyməti olan 0,071996 USD dəyərinə endi.
WSTPEAQ ticarət həcmi nədir?
WSTPEAQ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WSTPEAQ bu il daha da yüksələcək?
WSTPEAQ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WSTPEAQ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:04:32 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.534,94

$3.827,57

$0,02931

$185,39

$1,0000

