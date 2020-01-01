Wrapped One (WONE) Tokenomikası
Wrapped One (WONE) Məlumatları
W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token.
Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance).
Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves.
The Harmony token will function in the following aspects of the protocol:
The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.
Wrapped One (WONE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Wrapped One (WONE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Wrapped One (WONE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Wrapped One (WONE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WONE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WONE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WONE tokenomikasını başa düşdünüzsə, WONE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.