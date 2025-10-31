Bugünkü canlı Wrapped Elephant qiyməti 0,00533871 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WELEPHANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WELEPHANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped Elephant qiyməti 0,00533871 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WELEPHANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WELEPHANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WELEPHANT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WELEPHANT Qiymət Məlumatları

WELEPHANT Rəsmi Veb-saytı

WELEPHANT Tokenomikası

WELEPHANT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Wrapped Elephant Logosu

Wrapped Elephant Qiyməti (WELEPHANT)

Siyahıya alınmadı

1 WELEPHANT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00533871
$0,00533871$0,00533871
+3,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:03:56 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00491287
$ 0,00491287$ 0,00491287
24 saat Aşağı
$ 0,00539895
$ 0,00539895$ 0,00539895
24 saat Yüksək

$ 0,00491287
$ 0,00491287$ 0,00491287

$ 0,00539895
$ 0,00539895$ 0,00539895

$ 0,00642276
$ 0,00642276$ 0,00642276

$ 0,00465357
$ 0,00465357$ 0,00465357

-0,57%

+3,56%

+0,43%

+0,43%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) canlı qiyməti $0,00533871. WELEPHANT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00491287 və ən yüksək $ 0,00539895 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WELEPHANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00642276, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00465357 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WELEPHANT son bir saat ərzində -0,57%, 24 saat ərzində +3,56% və son 7 gündə isə +0,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Bazar Məlumatları

$ 169,82K
$ 169,82K$ 169,82K

--
----

$ 169,82K
$ 169,82K$ 169,82K

31,81M
31,81M 31,81M

31.808.210,56929192
31.808.210,56929192 31.808.210,56929192

Wrapped Elephant üzrə cari Bazar Dəyəri $ 169,82K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WELEPHANT üzrə dövriyyədə olan təklif 31,81M, ümumi təklif isə 31808210.56929192 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 169,82K təşkil edir.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped Elephant / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001837.
Son 30 gündə Wrapped Elephant / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0003575115.
Son 60 gündə Wrapped Elephant / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001215031.
Son 90 gündə Wrapped Elephant / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0001837+3,56%
30 Gün$ +0,0003575115+6,70%
60 Gün$ +0,0001215031+2,28%
90 Gün$ 0--

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Nədir?

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Wrapped Elephant Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped Elephant (WELEPHANT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped Elephant üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped Elephant qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WELEPHANT Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Tokenomikası

Wrapped Elephant (WELEPHANT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WELEPHANT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped Elephant (WELEPHANT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped Elephant (WELEPHANT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WELEPHANT qiyməti 0,00533871 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WELEPHANT / USD cari qiyməti nədir?
WELEPHANT / USD cari qiyməti $ 0,00533871 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped Elephant üçün bazar dəyəri nədir?
WELEPHANT üçün bazar dəyəri $ 169,82K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WELEPHANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WELEPHANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 31,81M USD təşkil edir.
WELEPHANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WELEPHANT ATH qiyməti olan 0,00642276 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WELEPHANT qiyməti (ATL) nədir?
WELEPHANT ATL qiyməti olan 0,00465357 USD dəyərinə endi.
WELEPHANT ticarət həcmi nədir?
WELEPHANT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WELEPHANT bu il daha da yüksələcək?
WELEPHANT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WELEPHANT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:03:56 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.581,71
$109.581,71$109.581,71

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.828,88
$3.828,88$3.828,88

+1,46%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02931
$0,02931$0,02931

+17,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.828,88
$3.828,88$3.828,88

+1,46%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.581,71
$109.581,71$109.581,71

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4813
$2,4813$2,4813

+1,12%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18447
$0,18447$0,18447

+2,10%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044000
$0,0044000$0,0044000

+4.788,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0487
$0,0487$0,0487

+1.421,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030069
$0,0000000000000000000000030069$0,0000000000000000000000030069

+501,38%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25204
$0,25204$0,25204

+103,11%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4012
$2,4012$2,4012

+84,96%