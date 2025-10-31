Bugünkü canlı Wrapped BESC qiyməti 3,07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WBESC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WBESC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped BESC qiyməti 3,07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WBESC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WBESC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WBESC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WBESC Qiymət Məlumatları

WBESC Rəsmi Veb-saytı

WBESC Tokenomikası

WBESC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Wrapped BESC Logosu

Wrapped BESC Qiyməti (WBESC)

Siyahıya alınmadı

1 WBESC / USD Canlı Qiyməti:

$3,07
$3,07$3,07
-2,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wrapped BESC (WBESC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:03:42 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 2,97
$ 2,97$ 2,97
24 saat Aşağı
$ 3,17
$ 3,17$ 3,17
24 saat Yüksək

$ 2,97
$ 2,97$ 2,97

$ 3,17
$ 3,17$ 3,17

$ 5,37
$ 5,37$ 5,37

$ 2,91
$ 2,91$ 2,91

+0,58%

-2,69%

-16,58%

-16,58%

Wrapped BESC (WBESC) canlı qiyməti $3,07. WBESC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,97 və ən yüksək $ 3,17 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WBESC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 5,37, ən aşağı qiyməti isə $ 2,91 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WBESC son bir saat ərzində +0,58%, 24 saat ərzində -2,69% və son 7 gündə isə -16,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped BESC (WBESC) Bazar Məlumatları

$ 2,60M
$ 2,60M$ 2,60M

--
----

$ 2,60M
$ 2,60M$ 2,60M

845,52K
845,52K 845,52K

845.522,7383566302
845.522,7383566302 845.522,7383566302

Wrapped BESC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,60M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WBESC üzrə dövriyyədə olan təklif 845,52K, ümumi təklif isə 845522.7383566302 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,60M təşkil edir.

Wrapped BESC (WBESC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped BESC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,085158290238912.
Son 30 gündə Wrapped BESC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,7569674440.
Son 60 gündə Wrapped BESC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,8069375270.
Son 90 gündə Wrapped BESC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,085158290238912-2,69%
30 Gün$ -0,7569674440-24,65%
60 Gün$ -0,8069375270-26,28%
90 Gün$ 0--

Wrapped BESC (WBESC) Nədir?

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped BESC (WBESC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Wrapped BESC Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped BESC (WBESC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped BESC (WBESC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped BESC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped BESC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WBESC Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped BESC (WBESC) Tokenomikası

Wrapped BESC (WBESC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WBESC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped BESC (WBESC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped BESC (WBESC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WBESC qiyməti 3,07 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WBESC / USD cari qiyməti nədir?
WBESC / USD cari qiyməti $ 3,07 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped BESC üçün bazar dəyəri nədir?
WBESC üçün bazar dəyəri $ 2,60M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WBESC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WBESC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 845,52K USD təşkil edir.
WBESC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WBESC ATH qiyməti olan 5,37 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WBESC qiyməti (ATL) nədir?
WBESC ATL qiyməti olan 2,91 USD dəyərinə endi.
WBESC ticarət həcmi nədir?
WBESC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WBESC bu il daha da yüksələcək?
WBESC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WBESC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:03:42 (UTC+8)

Wrapped BESC (WBESC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.647,47
$109.647,47$109.647,47

+1,80%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,09
$3.831,09$3.831,09

+1,51%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02930
$0,02930$0,02930

+16,96%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,58
$185,58$185,58

+0,27%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,09
$3.831,09$3.831,09

+1,51%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.647,47
$109.647,47$109.647,47

+1,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,58
$185,58$185,58

+0,27%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4829
$2,4829$2,4829

+1,18%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18462
$0,18462$0,18462

+2,18%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043723
$0,0043723$0,0043723

+4.758,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0487
$0,0487$0,0487

+1.421,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030069
$0,0000000000000000000000030069$0,0000000000000000000000030069

+501,38%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25305
$0,25305$0,25305

+103,92%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4012
$2,4012$2,4012

+84,96%