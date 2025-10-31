Bugünkü canlı Wrapped Aave Base WETH qiyməti 3.963,54 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WABASWETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WABASWETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped Aave Base WETH qiyməti 3.963,54 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WABASWETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WABASWETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WABASWETH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WABASWETH Qiymət Məlumatları

WABASWETH Tokenomikası

WABASWETH Qiymət Proqnozu

Wrapped Aave Base WETH Logosu

Wrapped Aave Base WETH Qiyməti (WABASWETH)

1 WABASWETH / USD Canlı Qiyməti:

$3.963,54
$3.963,54$3.963,54
-2,10%1D
USD
Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:02:05 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 3.819,27
$ 3.819,27$ 3.819,27
24 saat Aşağı
$ 4.229,59
$ 4.229,59$ 4.229,59
24 saat Yüksək

$ 3.819,27
$ 3.819,27$ 3.819,27

$ 4.229,59
$ 4.229,59$ 4.229,59

$ 7.104,16
$ 7.104,16$ 7.104,16

$ 3.674,28
$ 3.674,28$ 3.674,28

-0,61%

-2,13%

-3,29%

-3,29%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) canlı qiyməti $3.963,54. WABASWETH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 3.819,27 və ən yüksək $ 4.229,59 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WABASWETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 7.104,16, ən aşağı qiyməti isə $ 3.674,28 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WABASWETH son bir saat ərzində -0,61%, 24 saat ərzində -2,13% və son 7 gündə isə -3,29% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Bazar Məlumatları

$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M

--
----

$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M

265,67
265,67 265,67

265,674207876751
265,674207876751 265,674207876751

Wrapped Aave Base WETH üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,05M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WABASWETH üzrə dövriyyədə olan təklif 265,67, ümumi təklif isə 265.674207876751 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,05M təşkil edir.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped Aave Base WETH / USD qiymət dəyişikliyi $ -86,663061924292.
Son 30 gündə Wrapped Aave Base WETH / USD qiymət dəyişikliyi $ -301,5766424580.
Son 60 gündə Wrapped Aave Base WETH / USD qiymət dəyişikliyi $ -501,7778223360.
Son 90 gündə Wrapped Aave Base WETH / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -86,663061924292-2,13%
30 Gün$ -301,5766424580-7,60%
60 Gün$ -501,7778223360-12,65%
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped Aave Base WETH Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped Aave Base WETH üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped Aave Base WETH qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WABASWETH Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Tokenomikası

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WABASWETH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WABASWETH qiyməti 3.963,54 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WABASWETH / USD cari qiyməti nədir?
WABASWETH / USD cari qiyməti $ 3.963,54 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped Aave Base WETH üçün bazar dəyəri nədir?
WABASWETH üçün bazar dəyəri $ 1,05M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WABASWETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WABASWETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 265,67 USD təşkil edir.
WABASWETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WABASWETH ATH qiyməti olan 7.104,16 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WABASWETH qiyməti (ATL) nədir?
WABASWETH ATL qiyməti olan 3.674,28 USD dəyərinə endi.
WABASWETH ticarət həcmi nədir?
WABASWETH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WABASWETH bu il daha da yüksələcək?
WABASWETH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WABASWETH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:02:05 (UTC+8)

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

