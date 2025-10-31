Bugünkü canlı Wrapped Aave Base GHO qiyməti 1,029 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WABASGHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WABASGHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wrapped Aave Base GHO qiyməti 1,029 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WABASGHO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WABASGHO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WABASGHO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WABASGHO Qiymət Məlumatları

WABASGHO Tokenomikası

WABASGHO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Wrapped Aave Base GHO Logosu

Wrapped Aave Base GHO Qiyməti (WABASGHO)

Siyahıya alınmadı

1 WABASGHO / USD Canlı Qiyməti:

$1,017
$1,017$1,017
-1,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:01:51 (UTC+8)

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,003
$ 1,003$ 1,003
24 saat Aşağı
$ 1,053
$ 1,053$ 1,053
24 saat Yüksək

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 1,053
$ 1,053$ 1,053

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 0,81731
$ 0,81731$ 0,81731

-0,44%

-0,00%

+0,06%

+0,06%

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) canlı qiyməti $1,029. WABASGHO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,003 və ən yüksək $ 1,053 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WABASGHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,25, ən aşağı qiyməti isə $ 0,81731 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WABASGHO son bir saat ərzində -0,44%, 24 saat ərzində -0,00% və son 7 gündə isə +0,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Bazar Məlumatları

$ 14,04M
$ 14,04M$ 14,04M

--
----

$ 14,04M
$ 14,04M$ 14,04M

13,80M
13,80M 13,80M

13.804.450,51094763
13.804.450,51094763 13.804.450,51094763

Wrapped Aave Base GHO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WABASGHO üzrə dövriyyədə olan təklif 13,80M, ümumi təklif isə 13804450.51094763 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,04M təşkil edir.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped Aave Base GHO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Wrapped Aave Base GHO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0059470026.
Son 60 gündə Wrapped Aave Base GHO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0118185795.
Son 90 gündə Wrapped Aave Base GHO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,00%
30 Gün$ +0,0059470026+0,58%
60 Gün$ +0,0118185795+1,15%
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped Aave Base GHO Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped Aave Base GHO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped Aave Base GHO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WABASGHO Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Tokenomikası

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WABASGHO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WABASGHO qiyməti 1,029 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WABASGHO / USD cari qiyməti nədir?
WABASGHO / USD cari qiyməti $ 1,029 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped Aave Base GHO üçün bazar dəyəri nədir?
WABASGHO üçün bazar dəyəri $ 14,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WABASGHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WABASGHO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 13,80M USD təşkil edir.
WABASGHO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WABASGHO ATH qiyməti olan 1,25 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WABASGHO qiyməti (ATL) nədir?
WABASGHO ATL qiyməti olan 0,81731 USD dəyərinə endi.
WABASGHO ticarət həcmi nədir?
WABASGHO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WABASGHO bu il daha da yüksələcək?
WABASGHO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WABASGHO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:01:51 (UTC+8)

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.674,91
$109.674,91$109.674,91

+1,82%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,24
$3.831,24$3.831,24

+1,52%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02930
$0,02930$0,02930

+16,96%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,71
$185,71$185,71

+0,34%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,24
$3.831,24$3.831,24

+1,52%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.674,91
$109.674,91$109.674,91

+1,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,71
$185,71$185,71

+0,34%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4821
$2,4821$2,4821

+1,15%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18462
$0,18462$0,18462

+2,18%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043686
$0,0043686$0,0043686

+4.754,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0502
$0,0502$0,0502

+1.468,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031983
$0,0000000000000000000000031983$0,0000000000000000000000031983

+539,66%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25400
$0,25400$0,25400

+104,69%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4505
$2,4505$2,4505

+88,76%