Bugünkü canlı Wrapped 0G qiyməti 1,18 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində W0G / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də W0G qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

W0G Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

W0G Qiymət Məlumatları

W0G Tokenomikası

W0G Qiymət Proqnozu

Wrapped 0G Logosu

Wrapped 0G Qiyməti (W0G)

Siyahıya alınmadı

1 W0G / USD Canlı Qiyməti:

$1,18
$1,18$1,18
-14,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wrapped 0G (W0G) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:00:27 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
24 saat Aşağı
$ 1,39
$ 1,39$ 1,39
24 saat Yüksək

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

$ 3,31
$ 3,31$ 3,31

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

-1,30%

-15,33%

-33,27%

-33,27%

Wrapped 0G (W0G) canlı qiyməti $1,18. W0G son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,16 və ən yüksək $ 1,39 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. W0G üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 3,31, ən aşağı qiyməti isə $ 1,16 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, W0G son bir saat ərzində -1,30%, 24 saat ərzində -15,33% və son 7 gündə isə -33,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wrapped 0G (W0G) Bazar Məlumatları

$ 14,36M
$ 14,36M$ 14,36M

--
----

$ 14,36M
$ 14,36M$ 14,36M

12,14M
12,14M 12,14M

12.139.349,0
12.139.349,0 12.139.349,0

Wrapped 0G üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. W0G üzrə dövriyyədə olan təklif 12,14M, ümumi təklif isə 12139349.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,36M təşkil edir.

Wrapped 0G (W0G) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wrapped 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,213204632913972.
Son 30 gündə Wrapped 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,7042625860.
Son 60 gündə Wrapped 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Wrapped 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,213204632913972-15,33%
30 Gün$ -0,7042625860-59,68%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped 0G (W0G) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wrapped 0G Qiymət Proqnozu (USD)

Wrapped 0G (W0G) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wrapped 0G (W0G) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wrapped 0G üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wrapped 0G qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

W0G Aktivindən Yerli Valyutalara

Wrapped 0G (W0G) Tokenomikası

Wrapped 0G (W0G) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. W0G tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wrapped 0G (W0G) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wrapped 0G (W0G) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı W0G qiyməti 1,18 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
W0G / USD cari qiyməti nədir?
W0G / USD cari qiyməti $ 1,18 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wrapped 0G üçün bazar dəyəri nədir?
W0G üçün bazar dəyəri $ 14,36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
W0G aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
W0G aktivinin dövriyyədə olan təklifi 12,14M USD təşkil edir.
W0G üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
W0G ATH qiyməti olan 3,31 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı W0G qiyməti (ATL) nədir?
W0G ATL qiyməti olan 1,16 USD dəyərinə endi.
W0G ticarət həcmi nədir?
W0G üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
W0G bu il daha da yüksələcək?
W0G bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün W0G qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:00:27 (UTC+8)

Wrapped 0G (W0G) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

