Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Tokenomikası
Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Məlumatları
Introducing Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (WizardPepePartyHatsMiladyRaptorMoonBoboDogeTrumpRunesShibaJesus2Point0EverBaby69Inu), ticker symbol META, the ultimate fusion of all memes, bringing together the best of meme culture into one collective clan. META is not just a meme; it's the very definition of META itself. With ownership of the contract renounced and liquidity 100% burned, this coin is embedded onto the Solana blockchain forever. But META isn’t just about wiztardness and memes—it’s about innovation too. We pioneered the first Telegram-based PFP Generator that includes metadata for each profile picture, soon to evolve into on-chain NFTs on Solana. This groundbreaking approach introduces a fresh way to launch NFT collections, this option will be available for all partners under $META. Currently with 6 partnerships across the Solana network, we have developed a PFP bot each partner to engage with their community. We’re also forging partnerships with other token communities, developing custom PFP generators for each, strengthening ties across the crypto space. Currently with 6 partnerships across the Solana network such as Rocky, NPCS, Dubcat, Salty, Pog and Kaziwa. The ultimate goal? To build a thriving community for Wizardio clan members to connect, collaborate, and share their story with the world.
Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i (META) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum META token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
META tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq META tokenomikasını başa düşdünüzsə, META tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
META Qiymət Proqnozu
META kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? META qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.