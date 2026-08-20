Bugünkü canlı World Rebuilding Trust qiyməti 0 USD təşkil edir.WRT bazar həddi 10,851.43 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində WRT - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı World Rebuilding Trust qiyməti 0 USD təşkil edir.WRT bazar həddi 10,851.43 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində WRT - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı World Rebuilding Trust (WRT) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.00% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari WRT - USD konvertasiya dərəcəsi WRT üzrə $ 0 təşkil edir.
World Rebuilding Trust hazırda $ 10,851.43 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999.93M WRT dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində WRT bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.0 (aşağı) və $ 0.0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində WRT son bir saatda -- və son 7 gündə -3.98% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
World Rebuilding Trust (WRT) Bazar Məlumatları
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
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$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
999.93M
999.93M 999.93M
999,930,540.277753
999,930,540.277753 999,930,540.277753
World Rebuilding Trust üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10.85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WRT üzrə dövriyyədə olan təklif 999.93M, ümumi təklif isə 999930540.277753 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10.85K təşkil edir.
World Rebuilding Trust qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 saat Aşağı
$ 0.0
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24 saat Yüksək
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
$ 0.0
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$ 0
$ 0$ 0
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$ 0$ 0
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--
-3.98%
-3.98%
World Rebuilding Trust (WRT) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində World Rebuilding Trust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə World Rebuilding Trust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə World Rebuilding Trust / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə World Rebuilding Trust / USD qiymət dəyişikliyi --.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
--
30 Gün
$ 0
-9.86%
60 Gün
$ 0
-42.98%
90 Gün
--
--
World Rebuilding Trust üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün World Rebuilding Trust (WRT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, WRT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün World Rebuilding Trust (WRT) qiymət proqnozu
2040-cı ildə World Rebuilding Trust qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində World Rebuilding Trust qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? World Rebuilding Trust Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə WRT qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: World Rebuilding Trust Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 World Rebuilding Trust nə qədər olacaq?
Əgər World Rebuilding Trust illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial World Rebuilding Trust qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün World Rebuilding Trust nə qədərdir?
Bu gün World Rebuilding Trust qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də World Rebuilding Trust Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
World Rebuilding Trust davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, WRT investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində World Rebuilding Trust üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində World Rebuilding Trust son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə World Rebuilding Trust qiyməti nə qədərdir?
Canlı WRT qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son World Rebuilding Trust qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə WRT qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində World Rebuilding Trust qiymətinə nə təsir edir?
WRT qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
69,267.52
+1.05%
ETH
2,267.41
+8.72%
GOLD(XAUT)
4,496.89
+0.49%
USDC
1.00045
0.00%
SOL
85.97
+4.95%
MEXC-də WRT üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və WRT/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz World Rebuilding Trust qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il World Rebuilding Trust qiyməti artacaq?
World Rebuilding Trust qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün World Rebuilding Trust (WRT) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 06:26:50 (UTC+8)
World Rebuilding Trust (WRT) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
World Rebuilding Trust haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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