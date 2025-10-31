Bugünkü canlı World Cat qiyməti 0,02308482 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WORLD CAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WORLD CAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı World Cat qiyməti 0,02308482 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WORLD CAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WORLD CAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WORLD CAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WORLD CAT Qiymət Məlumatları

WORLD CAT Rəsmi Veb-saytı

WORLD CAT Tokenomikası

WORLD CAT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

World Cat Logosu

World Cat Qiyməti (WORLD CAT)

Siyahıya alınmadı

1 WORLD CAT / USD Canlı Qiyməti:

$0,02308486
$0,02308486$0,02308486
-2,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
World Cat (WORLD CAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:59:43 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02181335
$ 0,02181335$ 0,02181335
24 saat Aşağı
$ 0,02433999
$ 0,02433999$ 0,02433999
24 saat Yüksək

$ 0,02181335
$ 0,02181335$ 0,02181335

$ 0,02433999
$ 0,02433999$ 0,02433999

$ 0,09714
$ 0,09714$ 0,09714

$ 0
$ 0$ 0

-1,14%

-3,00%

-14,03%

-14,03%

World Cat (WORLD CAT) canlı qiyməti $0,02308482. WORLD CAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02181335 və ən yüksək $ 0,02433999 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WORLD CAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,09714, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WORLD CAT son bir saat ərzində -1,14%, 24 saat ərzində -3,00% və son 7 gündə isə -14,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

World Cat (WORLD CAT) Bazar Məlumatları

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

--
----

$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M

80,00M
80,00M 80,00M

79.999.978,71555756
79.999.978,71555756 79.999.978,71555756

World Cat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,85M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WORLD CAT üzrə dövriyyədə olan təklif 80,00M, ümumi təklif isə 79999978.71555756 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,85M təşkil edir.

World Cat (WORLD CAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində World Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00071595045286434.
Son 30 gündə World Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0128393221.
Son 60 gündə World Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0113533106.
Son 90 gündə World Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,02296338968695596972.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00071595045286434-3,00%
30 Gün$ -0,0128393221-55,61%
60 Gün$ -0,0113533106-49,18%
90 Gün$ +0,02296338968695596972+18.910,76%

World Cat (WORLD CAT) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

World Cat (WORLD CAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

World Cat Qiymət Proqnozu (USD)

World Cat (WORLD CAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? World Cat (WORLD CAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? World Cat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

World Cat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WORLD CAT Aktivindən Yerli Valyutalara

World Cat (WORLD CAT) Tokenomikası

World Cat (WORLD CAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WORLD CAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: World Cat (WORLD CAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü World Cat (WORLD CAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WORLD CAT qiyməti 0,02308482 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WORLD CAT / USD cari qiyməti nədir?
WORLD CAT / USD cari qiyməti $ 0,02308482 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
World Cat üçün bazar dəyəri nədir?
WORLD CAT üçün bazar dəyəri $ 1,85M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WORLD CAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WORLD CAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 80,00M USD təşkil edir.
WORLD CAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WORLD CAT ATH qiyməti olan 0,09714 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WORLD CAT qiyməti (ATL) nədir?
WORLD CAT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WORLD CAT ticarət həcmi nədir?
WORLD CAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WORLD CAT bu il daha da yüksələcək?
WORLD CAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WORLD CAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:59:43 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.641,07
$109.641,07$109.641,07

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,67
$3.830,67$3.830,67

+1,50%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02919
$0,02919$0,02919

+16,52%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,52
$185,52$185,52

+0,23%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,67
$3.830,67$3.830,67

+1,50%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.641,07
$109.641,07$109.641,07

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,52
$185,52$185,52

+0,23%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4807
$2,4807$2,4807

+1,09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18448
$0,18448$0,18448

+2,10%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044160
$0,0044160$0,0044160

+4.806,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0487
$0,0487$0,0487

+1.421,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030302
$0,0000000000000000000000030302$0,0000000000000000000000030302

+506,04%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25445
$0,25445$0,25445

+105,05%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4807
$2,4807$2,4807

+91,08%