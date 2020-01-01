Wizard Cat (WIZARD) Tokenomikası
Wizard Cat (WIZARD) Məlumatları
In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.
Wizard Cat (WIZARD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Wizard Cat (WIZARD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Wizard Cat (WIZARD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Wizard Cat (WIZARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WIZARD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WIZARD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WIZARD tokenomikasını başa düşdünüzsə, WIZARD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
WIZARD Qiymət Proqnozu
WIZARD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WIZARD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.