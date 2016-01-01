winston spider monkey (WINSTON) Tokenomikası
winston spider monkey (WINSTON) Məlumatları
We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad,
@MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X.
We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive.
Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto!
In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization!
Be sure to check them out and join us in supporting!
winston spider monkey (WINSTON) Tokenomikası və Qiymət Analizi
winston spider monkey (WINSTON) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
winston spider monkey (WINSTON) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
winston spider monkey (WINSTON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WINSTON token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WINSTON tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WINSTON tokenomikasını başa düşdünüzsə, WINSTON tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
WINSTON Qiymət Proqnozu
WINSTON kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WINSTON qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.