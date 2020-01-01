Wicked (WICKED) Tokenomikası
This is a meme coin run by communty members. A DISCORD AND TWITCH EMOTE DEPICTING PEEPO WEARING MULTI-COLORED CYCLING SUNGLASSES. THE EMOTE WAS POSTED TO FRANKERFACEZ IN APRIL 2020 AND BECAME INCREASINGLY POPULARIZED ON TWITCH IN THE FOLLOWING YEARS. IT IS USED TO CONVEY COOLNESS AND IS USED TO REACT WHEN SOMETHING COOL HAPPENS. A MEME DRIVEN CULT! A CULT DRIVEN MEME! PUT SHADES ON ADN JOIN THE CULT
Wicked (WICKED) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Wicked (WICKED) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Wicked (WICKED) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Wicked (WICKED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WICKED token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WICKED tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WICKED tokenomikasını başa düşdünüzsə, WICKED tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
