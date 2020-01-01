WEWE (WEWE) Tokenomikası
WEWE (WEWE) Məlumatları
WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth.
Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.
WEWE (WEWE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
WEWE (WEWE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
WEWE (WEWE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
WEWE (WEWE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WEWE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WEWE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WEWE tokenomikasını başa düşdünüzsə, WEWE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
WEWE Qiymət Proqnozu
WEWE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WEWE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
