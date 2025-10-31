Weth Hedz Qiyməti (HEDZ)
--
--
+5,17%
+5,17%
Weth Hedz (HEDZ) canlı qiyməti --. HEDZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HEDZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, HEDZ son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +5,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Weth Hedz üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HEDZ üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,67K təşkil edir.
Bu gün ərzində Weth Hedz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Weth Hedz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Weth Hedz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Weth Hedz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+4,30%
|60 Gün
|$ 0
|-25,66%
|90 Gün
|$ 0
|--
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
Weth Hedz (HEDZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Weth Hedz (HEDZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Weth Hedz üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Weth Hedz qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Weth Hedz (HEDZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HEDZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar