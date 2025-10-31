Bugünkü canlı Weepi qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEEPI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEEPI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Weepi qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEEPI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEEPI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WEEPI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WEEPI Qiymət Məlumatları

WEEPI Rəsmi Veb-saytı

WEEPI Tokenomikası

WEEPI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Weepi Logosu

Weepi Qiyməti (WEEPI)

Siyahıya alınmadı

1 WEEPI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Weepi (WEEPI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:15:21 (UTC+8)

Weepi (WEEPI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

-4,11%

-4,92%

-4,92%

Weepi (WEEPI) canlı qiyməti --. WEEPI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WEEPI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WEEPI son bir saat ərzində +0,20%, 24 saat ərzində -4,11% və son 7 gündə isə -4,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Weepi (WEEPI) Bazar Məlumatları

$ 8,10K
$ 8,10K$ 8,10K

--
----

$ 8,10K
$ 8,10K$ 8,10K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Weepi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WEEPI üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,10K təşkil edir.

Weepi (WEEPI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,11%
30 Gün$ 0-80,11%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Weepi (WEEPI) Nədir?

Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Weepi (WEEPI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Weepi Qiymət Proqnozu (USD)

Weepi (WEEPI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Weepi (WEEPI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Weepi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Weepi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WEEPI Aktivindən Yerli Valyutalara

Weepi (WEEPI) Tokenomikası

Weepi (WEEPI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WEEPI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Weepi (WEEPI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Weepi (WEEPI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WEEPI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WEEPI / USD cari qiyməti nədir?
WEEPI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Weepi üçün bazar dəyəri nədir?
WEEPI üçün bazar dəyəri $ 8,10K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WEEPI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WEEPI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
WEEPI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WEEPI ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WEEPI qiyməti (ATL) nədir?
WEEPI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WEEPI ticarət həcmi nədir?
WEEPI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WEEPI bu il daha da yüksələcək?
WEEPI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WEEPI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:15:21 (UTC+8)

Weepi (WEEPI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.565,81
$109.565,81$109.565,81

+1,72%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,01
$3.830,01$3.830,01

+1,49%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02805
$0,02805$0,02805

+11,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,48
$186,48$186,48

+0,75%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,01
$3.830,01$3.830,01

+1,49%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.565,81
$109.565,81$109.565,81

+1,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,48
$186,48$186,48

+0,75%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4904
$2,4904$2,4904

+1,49%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.083,21
$1.083,21$1.083,21

+0,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004500
$0,004500$0,004500

-10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0463
$0,0463$0,0463

+1.346,87%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043777
$0,0043777$0,0043777

+120,09%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25745
$0,25745$0,25745

+107,47%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,031190
$0,031190$0,031190

+67,50%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01556
$0,01556$0,01556

+68,58%