Weepi Qiyməti (WEEPI)
+0,20%
-4,11%
-4,92%
-4,92%
Weepi (WEEPI) canlı qiyməti --. WEEPI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WEEPI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, WEEPI son bir saat ərzində +0,20%, 24 saat ərzində -4,11% və son 7 gündə isə -4,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Weepi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WEEPI üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,10K təşkil edir.
Bu gün ərzində Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Weepi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-4,11%
|30 Gün
|$ 0
|-80,11%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
