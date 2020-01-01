WEB4 AI (WEB4) Tokenomikası
Web4 AI ($WEB4), strives to disrupt the Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrency space using Artificial Intelligence (AI). Web4 AI, through its diverse DeFi offerings, aims to quickly establish a strong presence in the DeFi market by creating unique use cases.One of Web4 AI’s unique selling point is that it will offer superior AI trading algorithms for automated AI trading. Secondly the introduction of Web4 Wallet Management to optimize the storage and transaction of digital assets. Thirdly, Web4 AI NFT Generation utilizes AI to generate NFTs that are unique and cannot be replicated, making them highly valuable. Lastly, Web4 AI also intends to branch into non-crypto related use cases such as automated customer service, content creation and so forth.
WEB4 AI (WEB4) Tokenomikası və Qiymət Analizi
WEB4 AI (WEB4) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
WEB4 AI (WEB4) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
WEB4 AI (WEB4) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WEB4 token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WEB4 tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
