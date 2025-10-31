We Love Tits Qiyməti (TITS)
-0,59%
-4,30%
+18,18%
+18,18%
We Love Tits (TITS) canlı qiyməti --. TITS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TITS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,483762, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, TITS son bir saat ərzində -0,59%, 24 saat ərzində -4,30% və son 7 gündə isə +18,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
We Love Tits üzrə cari Bazar Dəyəri $ 517,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TITS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,92M, ümumi təklif isə 999919967.2819487 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 517,75K təşkil edir.
Bu gün ərzində We Love Tits / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə We Love Tits / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə We Love Tits / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə We Love Tits / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-4,30%
|30 Gün
|$ 0
|+32,78%
|60 Gün
|$ 0
|-29,44%
|90 Gün
|$ 0
|--
Launched on March 13, 2024, We Love Tits is a meme-inspired crypto asset built to create a fun, community-driven platform focused on entertainment. This female-owned project embodies the light-hearted mission, “TITS big and small, we love them all!”
The token, $TITS, follows a model that connects community engagement with the quality of exclusive content produced. As the market cap of $TITS grows, so does the quality and reach of the content offered, creating a unique incentive for community involvement. This approach aims to distinguish We Love Tits within the meme coin space, providing a fresh experience for users who appreciate humor, entertainment, and the engaging nature of meme culture.
The We Love Tits community welcomes everyone who shares the project’s playful perspective, offering an interactive and enjoyable environment. Through its blend of entertainment and decentralized finance, We Love Tits seeks to carve out a memorable niche in the evolving world of crypto assets.
We Love Tits (TITS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
