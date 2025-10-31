Bugünkü canlı We Love Legs qiyməti 0,00007462 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LEGS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LEGS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı We Love Legs qiyməti 0,00007462 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LEGS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LEGS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LEGS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LEGS Qiymət Məlumatları

LEGS Rəsmi Veb-saytı

LEGS Tokenomikası

LEGS Qiymət Proqnozu

We Love Legs Logosu

We Love Legs Qiyməti (LEGS)

Siyahıya alınmadı

1 LEGS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-9,50%1D
We Love Legs (LEGS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:55 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,23%

-9,55%

-14,86%

-14,86%

We Love Legs (LEGS) canlı qiyməti $0,00007462. LEGS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00007176 və ən yüksək $ 0,00008287 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LEGS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00076242, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005467 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LEGS son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -9,55% və son 7 gündə isə -14,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

We Love Legs (LEGS) Bazar Məlumatları

We Love Legs üzrə cari Bazar Dəyəri $ 74,61K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LEGS üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 74,61K təşkil edir.

We Love Legs (LEGS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində We Love Legs / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə We Love Legs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000142420.
Son 60 gündə We Love Legs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000484702.
Son 90 gündə We Love Legs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00037633563520557136.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,55%
30 Gün$ -0,0000142420-19,08%
60 Gün$ -0,0000484702-64,95%
90 Gün$ -0,00037633563520557136-83,45%

We Love Legs (LEGS) Nədir?

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

We Love Legs (LEGS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

We Love Legs Qiymət Proqnozu (USD)

We Love Legs (LEGS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? We Love Legs (LEGS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? We Love Legs üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

We Love Legs qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LEGS Aktivindən Yerli Valyutalara

We Love Legs (LEGS) Tokenomikası

We Love Legs (LEGS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LEGS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: We Love Legs (LEGS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü We Love Legs (LEGS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LEGS qiyməti 0,00007462 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LEGS / USD cari qiyməti nədir?
LEGS / USD cari qiyməti $ 0,00007462 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
We Love Legs üçün bazar dəyəri nədir?
LEGS üçün bazar dəyəri $ 74,61K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LEGS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LEGS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
LEGS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LEGS ATH qiyməti olan 0,00076242 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LEGS qiyməti (ATL) nədir?
LEGS ATL qiyməti olan 0,00005467 USD dəyərinə endi.
LEGS ticarət həcmi nədir?
LEGS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LEGS bu il daha da yüksələcək?
LEGS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LEGS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:55 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

