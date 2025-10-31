Bugünkü canlı WaterMinder qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WMDR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WMDR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WaterMinder qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WMDR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WMDR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WaterMinder Logosu

WaterMinder Qiyməti (WMDR)

Siyahıya alınmadı

1 WMDR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00030015
$0,00030015
-11,70%1D
mexc
USD
WaterMinder (WMDR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:36 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00259935
$ 0,00259935

$ 0
$ 0

-0,21%

-11,71%

+31,01%

+31,01%

WaterMinder (WMDR) canlı qiyməti --. WMDR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WMDR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00259935, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WMDR son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində -11,71% və son 7 gündə isə +31,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WaterMinder (WMDR) Bazar Məlumatları

$ 300,14K
$ 300,14K

--
--

$ 300,14K
$ 300,14K

999,96M
999,96M

999.961.396,31832
999.961.396,31832

WaterMinder üzrə cari Bazar Dəyəri $ 300,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WMDR üzrə dövriyyədə olan təklif 999,96M, ümumi təklif isə 999961396.31832 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 300,14K təşkil edir.

WaterMinder (WMDR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WaterMinder / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə WaterMinder / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə WaterMinder / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə WaterMinder / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-11,71%
30 Gün$ 0-1,71%
60 Gün$ 0-28,03%
90 Gün$ 0--

WaterMinder (WMDR) Nədir?

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

WaterMinder (WMDR) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

WaterMinder Qiymət Proqnozu (USD)

WaterMinder (WMDR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WaterMinder (WMDR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WaterMinder üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WaterMinder qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WMDR Aktivindən Yerli Valyutalara

WaterMinder (WMDR) Tokenomikası

WaterMinder (WMDR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WMDR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WaterMinder (WMDR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WaterMinder (WMDR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WMDR qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WMDR / USD cari qiyməti nədir?
WMDR / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WaterMinder üçün bazar dəyəri nədir?
WMDR üçün bazar dəyəri $ 300,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WMDR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WMDR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,96M USD təşkil edir.
WMDR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WMDR ATH qiyməti olan 0,00259935 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WMDR qiyməti (ATL) nədir?
WMDR ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WMDR ticarət həcmi nədir?
WMDR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WMDR bu il daha da yüksələcək?
WMDR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WMDR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:36 (UTC+8)

WaterMinder (WMDR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.578,06

$3.826,93

$0,02978

$185,42

$1,0000

$3.826,93

$109.578,06

$185,42

$2,4798

$0,18439

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00952

$0,0043098

$0,0536

$0,0000000000000000000000030301

$0,25464

$2,4223

