Waterfall Governance (WTF) Tokenomikası

Waterfall Governance (WTF) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Waterfall Governance (WTF) Məlumatları

Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields.

All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets.

Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.

https://waterfalldefi.org

Waterfall Governance (WTF) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Waterfall Governance (WTF) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 40,06K
$ 40,06K
Ümumi Təchizat:
$ 100,00M
$ 100,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 62,70M
$ 62,70M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 63,88K
$ 63,88K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 1,4
$ 1,4
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,00063699
$ 0,00063699

Waterfall Governance (WTF) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Waterfall Governance (WTF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WTF token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

WTF tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq WTF tokenomikasını başa düşdünüzsə, WTF tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

WTF Qiymət Proqnozu

WTF kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WTF qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

