Bugünkü canlı Wakehacker by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAKEAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAKEAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Wakehacker by Virtuals Logosu

Wakehacker by Virtuals Qiyməti (WAKEAI)

Siyahıya alınmadı

1 WAKEAI / USD Canlı Qiyməti:

$0.00040023
$0.00040023$0.00040023
-9.80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:07 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132264
$ 0.00132264$ 0.00132264

$ 0
$ 0$ 0

-1.85%

-9.81%

+55.20%

+55.20%

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) canlı qiyməti --. WAKEAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WAKEAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.00132264, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WAKEAI son bir saat ərzində -1.85%, 24 saat ərzində -9.81% və son 7 gündə isə +55.20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Bazar Məlumatları

$ 260.44K
$ 260.44K$ 260.44K

--
----

$ 400.68K
$ 400.68K$ 400.68K

650.00M
650.00M 650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wakehacker by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 260.44K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WAKEAI üzrə dövriyyədə olan təklif 650.00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 400.68K təşkil edir.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wakehacker by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Wakehacker by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Wakehacker by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Wakehacker by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9.81%
30 Gün$ 0+1.19%
60 Gün$ 0-16.20%
90 Gün$ 0--

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Nədir?

wakehacker is an autonomous AI agent providing continuous smart contract security analysis across major EVM chains. It operates 24/7 without human intervention, automatically scanning newly deployed contracts and identifying vulnerabilities in real-time.

Core Functionality:

Built on the proven Wake Framework that secures $2B+ TVL across protocols like Lido, Safe, and Axelar, wakehacker enhances this established security engine with autonomous AI capabilities. The system detects reentrancy attacks, integer overflows, access control issues, and logic errors, categorizing findings by severity levels.

Service Model:

Basic vulnerability alerts are publicly accessible, while detailed technical analysis and comprehensive audit reports require $WAKEAI token access. This dual-tier approach provides broad ecosystem coverage while creating utility-driven token demand through actual service usage.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Wakehacker by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wakehacker by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wakehacker by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WAKEAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Tokenomikası

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WAKEAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WAKEAI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WAKEAI / USD cari qiyməti nədir?
WAKEAI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wakehacker by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
WAKEAI üçün bazar dəyəri $ 260.44K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WAKEAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WAKEAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 650.00M USD təşkil edir.
WAKEAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WAKEAI ATH qiyməti olan 0.00132264 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WAKEAI qiyməti (ATL) nədir?
WAKEAI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WAKEAI ticarət həcmi nədir?
WAKEAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WAKEAI bu il daha da yüksələcək?
WAKEAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WAKEAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:07 (UTC+8)

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

