WAGIE (WAGIE) Tokenomikası
WAGIE (WAGIE) Məlumatları
WAGIE captures the bittersweet reality faced by many in the crypto space—a tale of an average trader who bet it all on the market, only to end up flipping burgers at McDonald's after a brutal downturn. This project serves as a lighthearted reminder of the unpredictable nature of crypto and the resilience needed to keep going, even if it means putting on the McDonald's hat and clocking in. WAGIE isn’t just a meme, it’s a story of bouncing back and finding humor in the journey, no matter where it leads.
WAGIE (WAGIE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
WAGIE (WAGIE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
WAGIE (WAGIE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
WAGIE (WAGIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WAGIE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WAGIE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WAGIE tokenomikasını başa düşdünüzsə
WAGIE Qiymət Proqnozu
WAGIE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WAGIE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.