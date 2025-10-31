Bugünkü canlı WachAI qiyməti 0,00319724 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WACH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WACH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WachAI qiyməti 0,00319724 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WACH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WACH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WachAI Logosu

WachAI Qiyməti (WACH)

Siyahıya alınmadı

1 WACH / USD Canlı Qiyməti:

$0,00319724
-24,00%1D
mexc
USD
WachAI (WACH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:53 (UTC+8)

WachAI (WACH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00250422
24 saat Aşağı
$ 0,00447518
24 saat Yüksək

$ 0,00250422
$ 0,00447518
$ 0,0086231
$ 0
-0,51%

-24,02%

+172,97%

+172,97%

WachAI (WACH) canlı qiyməti $0,00319724. WACH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00250422 və ən yüksək $ 0,00447518 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WACH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0086231, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WACH son bir saat ərzində -0,51%, 24 saat ərzində -24,02% və son 7 gündə isə +172,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WachAI (WACH) Bazar Məlumatları

$ 1,73M
--
$ 3,25M
531,65M
1.000.000.000,0
WachAI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,73M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WACH üzrə dövriyyədə olan təklif 531,65M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,25M təşkil edir.

WachAI (WACH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WachAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,001011296263806721.
Son 30 gündə WachAI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0032586640.
Son 60 gündə WachAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004381983.
Son 90 gündə WachAI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000819200648242377.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001011296263806721-24,02%
30 Gün$ +0,0032586640+101,92%
60 Gün$ -0,0004381983-13,70%
90 Gün$ -0,0000819200648242377-2,49%

WachAI (WACH) Nədir?

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

WachAI (WACH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

WachAI Qiymət Proqnozu (USD)

WachAI (WACH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WachAI (WACH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WachAI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WachAI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WACH Aktivindən Yerli Valyutalara

WachAI (WACH) Tokenomikası

WachAI (WACH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WACH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WachAI (WACH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WachAI (WACH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WACH qiyməti 0,00319724 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WACH / USD cari qiyməti nədir?
WACH / USD cari qiyməti $ 0,00319724 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WachAI üçün bazar dəyəri nədir?
WACH üçün bazar dəyəri $ 1,73M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WACH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WACH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 531,65M USD təşkil edir.
WACH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WACH ATH qiyməti olan 0,0086231 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WACH qiyməti (ATL) nədir?
WACH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WACH ticarət həcmi nədir?
WACH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WACH bu il daha da yüksələcək?
WACH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WACH qiymət proqnozuna baxın.
WachAI (WACH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

