Bugünkü canlı VR1 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VR1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VR1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı VR1 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VR1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VR1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VR1 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VR1 Qiymət Məlumatları

VR1 Whitepaper

VR1 Rəsmi Veb-saytı

VR1 Tokenomikası

VR1 Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

VR1 Logosu

VR1 Qiyməti (VR1)

Siyahıya alınmadı

1 VR1 / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VR1 (VR1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:51 (UTC+8)

VR1 (VR1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03718439
$ 0,03718439$ 0,03718439

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

-0,83%

+5,88%

+5,88%

VR1 (VR1) canlı qiyməti --. VR1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VR1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03718439, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VR1 son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində -0,83% və son 7 gündə isə +5,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VR1 (VR1) Bazar Məlumatları

$ 7,13K
$ 7,13K$ 7,13K

--
----

$ 10,46K
$ 10,46K$ 10,46K

669,03M
669,03M 669,03M

981.665.087,0634546
981.665.087,0634546 981.665.087,0634546

VR1 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,13K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VR1 üzrə dövriyyədə olan təklif 669,03M, ümumi təklif isə 981665087.0634546 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,46K təşkil edir.

VR1 (VR1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VR1 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə VR1 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə VR1 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə VR1 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,83%
30 Gün$ 0-12,00%
60 Gün$ 0-85,40%
90 Gün$ 0--

VR1 (VR1) Nədir?

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VR1 (VR1) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

VR1 Qiymət Proqnozu (USD)

VR1 (VR1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VR1 (VR1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VR1 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VR1 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VR1 Aktivindən Yerli Valyutalara

VR1 (VR1) Tokenomikası

VR1 (VR1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VR1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VR1 (VR1) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VR1 (VR1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VR1 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VR1 / USD cari qiyməti nədir?
VR1 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VR1 üçün bazar dəyəri nədir?
VR1 üçün bazar dəyəri $ 7,13K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VR1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VR1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 669,03M USD təşkil edir.
VR1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VR1 ATH qiyməti olan 0,03718439 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VR1 qiyməti (ATL) nədir?
VR1 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VR1 ticarət həcmi nədir?
VR1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VR1 bu il daha da yüksələcək?
VR1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VR1 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:51 (UTC+8)

VR1 (VR1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.569,84
$109.569,84$109.569,84

+1,72%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,11
$3.831,11$3.831,11

+1,51%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02780
$0,02780$0,02780

+10,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,11
$3.831,11$3.831,11

+1,51%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.569,84
$109.569,84$109.569,84

+1,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4923
$2,4923$2,4923

+1,56%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.084,35
$1.084,35$1.084,35

+0,68%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004500
$0,004500$0,004500

-10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0449
$0,0449$0,0449

+1.303,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043606
$0,0043606$0,0043606

+119,23%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25179
$0,25179$0,25179

+102,90%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,031312
$0,031312$0,031312

+68,16%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01527
$0,01527$0,01527

+65,43%