Voucher DOT (VDOT) Tokenomikası
Voucher DOT (VDOT) Məlumatları
vDOT (voucher DOT) is a liquid staking derivative (LSD) of staked DOT, with fully underlying DOT reserve and yield-bearing feature of DOT staking reward. Users can deposit DOT into Bifrost SLP protocol and get vDOT as return, vDOT can be traded in the open market or be redeemed back to DOT. Holding vDOT equals to holding the DOT staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vDOT.
Why vDOT?
- Liquid Staking The product allows users to stake DOT for liquid vToken, (vDOT). vDOT will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Polkadot-based DeFi for additional rewards.
- Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vDOT by adjusting the price of vDOT / DOT upwards. vDOT Rate = SLP Staking DOT (SUM) / vDOT Total Issuance.
- Floating redemption period, vDOT redemption ≤ 28 days While Polkadot’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vDOT redemption by matching the real-time vDOT minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption.
- Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes.
- Multi-environment Compatibility vDOT is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
Voucher DOT (VDOT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Voucher DOT (VDOT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Voucher DOT (VDOT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Voucher DOT (VDOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum VDOT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
VDOT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq VDOT tokenomikasını başa düşdünüzsə, VDOT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
VDOT Qiymət Proqnozu
VDOT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? VDOT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.