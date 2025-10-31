Bugünkü canlı Vouch Staked PLS qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VPLS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VPLS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vouch Staked PLS qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VPLS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VPLS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VPLS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VPLS Qiymət Məlumatları

VPLS Rəsmi Veb-saytı

VPLS Tokenomikası

VPLS Qiymət Proqnozu

Vouch Staked PLS Logosu

Vouch Staked PLS Qiyməti (VPLS)

Siyahıya alınmadı

1 VPLS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,00%1D
mexc
USD
Vouch Staked PLS (VPLS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:32 (UTC+8)

Vouch Staked PLS (VPLS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,60%

-2,01%

+5,69%

+5,69%

Vouch Staked PLS (VPLS) canlı qiyməti --. VPLS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VPLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VPLS son bir saat ərzində +0,60%, 24 saat ərzində -2,01% və son 7 gündə isə +5,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vouch Staked PLS (VPLS) Bazar Məlumatları

$ 4,10M
$ 4,10M$ 4,10M

--
----

$ 4,10M
$ 4,10M$ 4,10M

114,51B
114,51B 114,51B

114.514.174.412,2895
114.514.174.412,2895 114.514.174.412,2895

Vouch Staked PLS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,10M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VPLS üzrə dövriyyədə olan təklif 114,51B, ümumi təklif isə 114514174412.2895 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,10M təşkil edir.

Vouch Staked PLS (VPLS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Vouch Staked PLS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vouch Staked PLS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vouch Staked PLS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vouch Staked PLS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,01%
30 Gün$ 0-5,38%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Vouch Staked PLS (VPLS) Nədir?

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

Vouch Staked PLS (VPLS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Vouch Staked PLS Qiymət Proqnozu (USD)

Vouch Staked PLS (VPLS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vouch Staked PLS (VPLS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vouch Staked PLS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Vouch Staked PLS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VPLS Aktivindən Yerli Valyutalara

Vouch Staked PLS (VPLS) Tokenomikası

Vouch Staked PLS (VPLS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VPLS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Vouch Staked PLS (VPLS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Vouch Staked PLS (VPLS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VPLS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VPLS / USD cari qiyməti nədir?
VPLS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Vouch Staked PLS üçün bazar dəyəri nədir?
VPLS üçün bazar dəyəri $ 4,10M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VPLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VPLS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 114,51B USD təşkil edir.
VPLS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VPLS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VPLS qiyməti (ATL) nədir?
VPLS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VPLS ticarət həcmi nədir?
VPLS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VPLS bu il daha da yüksələcək?
VPLS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VPLS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:32 (UTC+8)

