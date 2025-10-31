Bugünkü canlı Vooz Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOOZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOOZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vooz Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOOZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOOZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VOOZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VOOZ Qiymət Məlumatları

VOOZ Whitepaper

VOOZ Rəsmi Veb-saytı

VOOZ Tokenomikası

VOOZ Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Vooz Coin Logosu

Vooz Coin Qiyməti (VOOZ)

Siyahıya alınmadı

1 VOOZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,00026453
$0,00026453$0,00026453
-10,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:23 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00131691
$ 0,00131691$ 0,00131691

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

-10,35%

-7,51%

-7,51%

Vooz Coin (VOOZ) canlı qiyməti --. VOOZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VOOZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00131691, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VOOZ son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində -10,35% və son 7 gündə isə -7,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vooz Coin (VOOZ) Bazar Məlumatları

$ 264,11K
$ 264,11K$ 264,11K

--
----

$ 264,11K
$ 264,11K$ 264,11K

998,41M
998,41M 998,41M

998.410.184,147502
998.410.184,147502 998.410.184,147502

Vooz Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 264,11K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VOOZ üzrə dövriyyədə olan təklif 998,41M, ümumi təklif isə 998410184.147502 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 264,11K təşkil edir.

Vooz Coin (VOOZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Vooz Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vooz Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vooz Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vooz Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10,35%
30 Gün$ 0-33,09%
60 Gün$ 0-55,21%
90 Gün$ 0--

Vooz Coin (VOOZ) Nədir?

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Vooz Coin (VOOZ) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Vooz Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Vooz Coin (VOOZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vooz Coin (VOOZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vooz Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Vooz Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VOOZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Vooz Coin (VOOZ) Tokenomikası

Vooz Coin (VOOZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VOOZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Vooz Coin (VOOZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Vooz Coin (VOOZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VOOZ qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VOOZ / USD cari qiyməti nədir?
VOOZ / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Vooz Coin üçün bazar dəyəri nədir?
VOOZ üçün bazar dəyəri $ 264,11K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VOOZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VOOZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,41M USD təşkil edir.
VOOZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VOOZ ATH qiyməti olan 0,00131691 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VOOZ qiyməti (ATL) nədir?
VOOZ ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VOOZ ticarət həcmi nədir?
VOOZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VOOZ bu il daha da yüksələcək?
VOOZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VOOZ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:23 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.585,21
$109.585,21$109.585,21

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,69
$3.826,69$3.826,69

+1,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02963
$0,02963$0,02963

+18,28%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,44
$185,44$185,44

+0,19%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,69
$3.826,69$3.826,69

+1,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.585,21
$109.585,21$109.585,21

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,44
$185,44$185,44

+0,19%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4803
$2,4803$2,4803

+1,07%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18441
$0,18441$0,18441

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044303
$0,0044303$0,0044303

+4.822,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033700
$0,0000000000000000000000033700$0,0000000000000000000000033700

+574,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25348
$0,25348$0,25348

+104,27%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4642
$2,4642$2,4642

+89,81%