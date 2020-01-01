Voovo App (VOOVO) Tokenomikası
Voovo App (VOOVO) Məlumatları
Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter).
With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest.
Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.
Voovo App (VOOVO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Voovo App (VOOVO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Voovo App (VOOVO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Voovo App (VOOVO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum VOOVO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
VOOVO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq VOOVO tokenomikasını başa düşdünüzsə, VOOVO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.