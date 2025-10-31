Bugünkü canlı VOI Network qiyməti 0,00044208 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı VOI Network qiyməti 0,00044208 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VOI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VOI Qiymət Məlumatları

VOI Whitepaper

VOI Rəsmi Veb-saytı

VOI Tokenomikası

VOI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

VOI Network Logosu

VOI Network Qiyməti (VOI)

Siyahıya alınmadı

1 VOI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00044217
$0,00044217$0,00044217
-2,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VOI Network (VOI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:10 (UTC+8)

VOI Network (VOI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00043624
$ 0,00043624$ 0,00043624
24 saat Aşağı
$ 0,0004551
$ 0,0004551$ 0,0004551
24 saat Yüksək

$ 0,00043624
$ 0,00043624$ 0,00043624

$ 0,0004551
$ 0,0004551$ 0,0004551

$ 0,01353747
$ 0,01353747$ 0,01353747

$ 0,00037928
$ 0,00037928$ 0,00037928

-0,36%

-2,86%

-14,51%

-14,51%

VOI Network (VOI) canlı qiyməti $0,00044208. VOI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00043624 və ən yüksək $ 0,0004551 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VOI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01353747, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00037928 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VOI son bir saat ərzində -0,36%, 24 saat ərzində -2,86% və son 7 gündə isə -14,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VOI Network (VOI) Bazar Məlumatları

$ 871,88K
$ 871,88K$ 871,88K

--
----

$ 4,42M
$ 4,42M$ 4,42M

1,97B
1,97B 1,97B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

VOI Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 871,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VOI üzrə dövriyyədə olan təklif 1,97B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,42M təşkil edir.

VOI Network (VOI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VOI Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə VOI Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001819338.
Son 60 gündə VOI Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001562131.
Son 90 gündə VOI Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001717806937193038.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,86%
30 Gün$ -0,0001819338-41,15%
60 Gün$ -0,0001562131-35,33%
90 Gün$ -0,0001717806937193038-27,98%

VOI Network (VOI) Nədir?

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VOI Network (VOI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

VOI Network Qiymət Proqnozu (USD)

VOI Network (VOI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VOI Network (VOI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VOI Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VOI Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VOI Aktivindən Yerli Valyutalara

VOI Network (VOI) Tokenomikası

VOI Network (VOI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VOI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VOI Network (VOI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VOI Network (VOI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VOI qiyməti 0,00044208 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VOI / USD cari qiyməti nədir?
VOI / USD cari qiyməti $ 0,00044208 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VOI Network üçün bazar dəyəri nədir?
VOI üçün bazar dəyəri $ 871,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VOI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VOI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,97B USD təşkil edir.
VOI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VOI ATH qiyməti olan 0,01353747 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VOI qiyməti (ATL) nədir?
VOI ATL qiyməti olan 0,00037928 USD dəyərinə endi.
VOI ticarət həcmi nədir?
VOI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VOI bu il daha da yüksələcək?
VOI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VOI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:10 (UTC+8)

VOI Network (VOI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.580,03
$109.580,03$109.580,03

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,62
$3.826,62$3.826,62

+1,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02959
$0,02959$0,02959

+18,12%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,62
$3.826,62$3.826,62

+1,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.580,03
$109.580,03$109.580,03

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,42
$185,42$185,42

+0,18%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4798
$2,4798$2,4798

+1,05%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18442
$0,18442$0,18442

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044688
$0,0044688$0,0044688

+4.865,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033700
$0,0000000000000000000000033700$0,0000000000000000000000033700

+574,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25362
$0,25362$0,25362

+104,38%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4741
$2,4741$2,4741

+90,57%