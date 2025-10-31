Bugünkü canlı Vizits Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIZITS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIZITS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vizits Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIZITS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIZITS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:03 (UTC+8)

Vizits Coin (VIZITS) Qiymət Məlumatları (USD)

Vizits Coin (VIZITS) canlı qiyməti --. VIZITS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VIZITS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VIZITS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -1,07% və son 7 gündə isə +0,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vizits Coin (VIZITS) Bazar Məlumatları

Vizits Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 38,99K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VIZITS üzrə dövriyyədə olan təklif 967,98M, ümumi təklif isə 967981114.688692 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 38,99K təşkil edir.

Vizits Coin (VIZITS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Vizits Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vizits Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vizits Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vizits Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

Vizits Coin (VIZITS) Nədir?

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Vizits Coin (VIZITS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vizits Coin (VIZITS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vizits Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

USD üzrə canlı VIZITS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VIZITS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VIZITS üçün bazar dəyəri $ 38,99K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VIZITS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 967,98M USD təşkil edir.
VIZITS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
VIZITS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VIZITS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VIZITS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VIZITS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:03 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

