Bugünkü canlı VIVA qiyməti 0,00465164 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIVA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIVA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı VIVA qiyməti 0,00465164 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIVA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIVA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VIVA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VIVA Qiymət Məlumatları

VIVA Rəsmi Veb-saytı

VIVA Tokenomikası

VIVA Qiymət Proqnozu

VIVA Logosu

VIVA Qiyməti (VIVA)

Siyahıya alınmadı

1 VIVA / USD Canlı Qiyməti:

-10,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VIVA (VIVA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:55:55 (UTC+8)

VIVA (VIVA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,32%

-10,38%

-11,70%

-11,70%

VIVA (VIVA) canlı qiyməti $0,00465164. VIVA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00419659 və ən yüksək $ 0,00523132 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VIVA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01138801, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00199132 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VIVA son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində -10,38% və son 7 gündə isə -11,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VIVA (VIVA) Bazar Məlumatları

--
----

VIVA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,65M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VIVA üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999996093.1810415 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,65M təşkil edir.

VIVA (VIVA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VIVA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000538887724833571.
Son 30 gündə VIVA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0021875500.
Son 60 gündə VIVA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0031523196.
Son 90 gündə VIVA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,001814853778553446.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000538887724833571-10,38%
30 Gün$ -0,0021875500-47,02%
60 Gün$ +0,0031523196+67,77%
90 Gün$ +0,001814853778553446+63,98%

VIVA (VIVA) Nədir?

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VIVA (VIVA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

VIVA Qiymət Proqnozu (USD)

VIVA (VIVA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VIVA (VIVA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VIVA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VIVA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VIVA Aktivindən Yerli Valyutalara

VIVA (VIVA) Tokenomikası

VIVA (VIVA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VIVA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VIVA (VIVA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VIVA (VIVA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VIVA qiyməti 0,00465164 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VIVA / USD cari qiyməti nədir?
VIVA / USD cari qiyməti $ 0,00465164 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VIVA üçün bazar dəyəri nədir?
VIVA üçün bazar dəyəri $ 4,65M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VIVA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VIVA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
VIVA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VIVA ATH qiyməti olan 0,01138801 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VIVA qiyməti (ATL) nədir?
VIVA ATL qiyməti olan 0,00199132 USD dəyərinə endi.
VIVA ticarət həcmi nədir?
VIVA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VIVA bu il daha da yüksələcək?
VIVA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VIVA qiymət proqnozuna baxın.
VIVA (VIVA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

