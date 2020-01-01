VirtuSwap (VRSW) Tokenomikası

VirtuSwap (VRSW) Tokenomikası

VirtuSwap (VRSW) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

VirtuSwap (VRSW) Məlumatları

VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW.

Rəsmi Veb-sayt:
https://virtuswap.io
Whitepaper:
https://virtuswap.io/docs/whitepaper.pdf

VirtuSwap (VRSW) Tokenomikası və Qiymət Analizi

VirtuSwap (VRSW) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K
Ümumi Təchizat:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 619.51M
$ 619.51M$ 619.51M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0.03881494
$ 0.03881494$ 0.03881494
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

VirtuSwap (VRSW) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

VirtuSwap (VRSW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum VRSW token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

VRSW tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq VRSW tokenomikasını başa düşdünüzsə, VRSW tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

VRSW Qiymət Proqnozu

VRSW kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? VRSW qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.