Bugünkü canlı VIRTUE qiyməti 0,01900534 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIRTUE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

VIRTUE Qiyməti (VIRTUE)

1 VIRTUE / USD Canlı Qiyməti:

$0,01900534
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VIRTUE (VIRTUE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:28 (UTC+8)

VIRTUE (VIRTUE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,209091
$ 0,01881819
-2,82%

-2,82%

VIRTUE (VIRTUE) canlı qiyməti $0,01900534. VIRTUE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VIRTUE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,209091, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01881819 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VIRTUE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -2,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VIRTUE (VIRTUE) Bazar Məlumatları

$ 15,19K
--
$ 16,14K
799,00K
849.000,0
VIRTUE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,19K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VIRTUE üzrə dövriyyədə olan təklif 799,00K, ümumi təklif isə 849000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,14K təşkil edir.

VIRTUE (VIRTUE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VIRTUE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə VIRTUE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010616249.
Son 60 gündə VIRTUE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0035757825.
Son 90 gündə VIRTUE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0544265173606563.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0010616249-5,58%
60 Gün$ -0,0035757825-18,81%
90 Gün$ -0,0544265173606563-74,11%

VIRTUE (VIRTUE) Nədir?

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VIRTUE (VIRTUE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

VIRTUE Qiymət Proqnozu (USD)

VIRTUE (VIRTUE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VIRTUE (VIRTUE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VIRTUE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VIRTUE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VIRTUE Aktivindən Yerli Valyutalara

VIRTUE (VIRTUE) Tokenomikası

VIRTUE (VIRTUE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VIRTUE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VIRTUE (VIRTUE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VIRTUE (VIRTUE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VIRTUE qiyməti 0,01900534 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VIRTUE / USD cari qiyməti nədir?
VIRTUE / USD cari qiyməti $ 0,01900534 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VIRTUE üçün bazar dəyəri nədir?
VIRTUE üçün bazar dəyəri $ 15,19K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VIRTUE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VIRTUE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 799,00K USD təşkil edir.
VIRTUE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VIRTUE ATH qiyməti olan 0,209091 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VIRTUE qiyməti (ATL) nədir?
VIRTUE ATL qiyməti olan 0,01881819 USD dəyərinə endi.
VIRTUE ticarət həcmi nədir?
VIRTUE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VIRTUE bu il daha da yüksələcək?
VIRTUE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VIRTUE qiymət proqnozuna baxın.
VIRTUE (VIRTUE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

