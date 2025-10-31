Bugünkü canlı Virtuals Ventures by Virtuals qiyməti 0,00008212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VVC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VVC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Virtuals Ventures by Virtuals qiyməti 0,00008212 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VVC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VVC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VVC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VVC Qiymət Məlumatları

VVC Rəsmi Veb-saytı

VVC Tokenomikası

VVC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Virtuals Ventures by Virtuals Logosu

Virtuals Ventures by Virtuals Qiyməti (VVC)

Siyahıya alınmadı

1 VVC / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+3,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:21 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00006602
$ 0,00006602$ 0,00006602
24 saat Aşağı
$ 0,00008346
$ 0,00008346$ 0,00008346
24 saat Yüksək

$ 0,00006602
$ 0,00006602$ 0,00006602

$ 0,00008346
$ 0,00008346$ 0,00008346

$ 0,00013712
$ 0,00013712$ 0,00013712

$ 0,00001312
$ 0,00001312$ 0,00001312

-0,21%

+3,52%

+175,11%

+175,11%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) canlı qiyməti $0,00008212. VVC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00006602 və ən yüksək $ 0,00008346 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VVC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00013712, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001312 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VVC son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində +3,52% və son 7 gündə isə +175,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Bazar Məlumatları

$ 82,12K
$ 82,12K$ 82,12K

--
----

$ 82,12K
$ 82,12K$ 82,12K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Virtuals Ventures by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 82,12K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VVC üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 82,12K təşkil edir.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Virtuals Ventures by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Virtuals Ventures by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001205116.
Son 60 gündə Virtuals Ventures by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Virtuals Ventures by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,52%
30 Gün$ +0,0001205116+146,75%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Nədir?

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Virtuals Ventures by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Virtuals Ventures by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Virtuals Ventures by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VVC Aktivindən Yerli Valyutalara

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Tokenomikası

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VVC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VVC qiyməti 0,00008212 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VVC / USD cari qiyməti nədir?
VVC / USD cari qiyməti $ 0,00008212 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Virtuals Ventures by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
VVC üçün bazar dəyəri $ 82,12K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VVC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VVC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
VVC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VVC ATH qiyməti olan 0,00013712 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VVC qiyməti (ATL) nədir?
VVC ATL qiyməti olan 0,00001312 USD dəyərinə endi.
VVC ticarət həcmi nədir?
VVC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VVC bu il daha da yüksələcək?
VVC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VVC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:21 (UTC+8)

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,35
$109.601,35$109.601,35

+1,75%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,38
$3.831,38$3.831,38

+1,52%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02802
$0,02802$0,02802

+11,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,38
$3.831,38$3.831,38

+1,52%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,35
$109.601,35$109.601,35

+1,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4929
$2,4929$2,4929

+1,59%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.084,58
$1.084,58$1.084,58

+0,70%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004500
$0,004500$0,004500

-10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0449
$0,0449$0,0449

+1.303,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043594
$0,0043594$0,0043594

+119,17%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26373
$0,26373$0,26373

+112,53%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,031533
$0,031533$0,031533

+69,35%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01518
$0,01518$0,01518

+64,46%