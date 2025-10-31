Bugünkü canlı Virtual Trade Agent qiyməti 0,00610483 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Virtual Trade Agent qiyməti 0,00610483 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VTA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VTA Qiymət Məlumatları

VTA Rəsmi Veb-saytı

VTA Tokenomikası

VTA Qiymət Proqnozu

Virtual Trade Agent Logosu

Virtual Trade Agent Qiyməti (VTA)

1 VTA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00610483
$0,00610483$0,00610483
0,00%1D
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Canlı Qiymət Qrafiki
Virtual Trade Agent (VTA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,056364
$ 0,056364$ 0,056364

$ 0,00601006
$ 0,00601006$ 0,00601006

+0,49%

+0,49%

Virtual Trade Agent (VTA) canlı qiyməti $0,00610483. VTA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,056364, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00601006 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VTA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Virtual Trade Agent (VTA) Bazar Məlumatları

$ 5,80K
$ 5,80K$ 5,80K

----

$ 6,10K
$ 6,10K$ 6,10K

950,18K
950,18K 950,18K

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

Virtual Trade Agent üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VTA üzrə dövriyyədə olan təklif 950,18K, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,10K təşkil edir.

Virtual Trade Agent (VTA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Virtual Trade Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Virtual Trade Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002948187.
Son 60 gündə Virtual Trade Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014073763.
Son 90 gündə Virtual Trade Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0002948187-4,82%
60 Gün$ -0,0014073763-23,05%
90 Gün$ 0--

Virtual Trade Agent (VTA) Nədir?

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Virtual Trade Agent (VTA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Virtual Trade Agent Qiymət Proqnozu (USD)

Virtual Trade Agent (VTA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Virtual Trade Agent (VTA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Virtual Trade Agent üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Virtual Trade Agent qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VTA Aktivindən Yerli Valyutalara

Virtual Trade Agent (VTA) Tokenomikası

Virtual Trade Agent (VTA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VTA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Virtual Trade Agent (VTA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Virtual Trade Agent (VTA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VTA qiyməti 0,00610483 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VTA / USD cari qiyməti nədir?
VTA / USD cari qiyməti $ 0,00610483 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Virtual Trade Agent üçün bazar dəyəri nədir?
VTA üçün bazar dəyəri $ 5,80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 950,18K USD təşkil edir.
VTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VTA ATH qiyməti olan 0,056364 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VTA qiyməti (ATL) nədir?
VTA ATL qiyməti olan 0,00601006 USD dəyərinə endi.
VTA ticarət həcmi nədir?
VTA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VTA bu il daha da yüksələcək?
VTA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VTA qiymət proqnozuna baxın.
Virtual Trade Agent (VTA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

