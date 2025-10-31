Bugünkü canlı Vibey Turtle qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIBEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIBEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vibey Turtle qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VIBEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VIBEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Vibey Turtle Qiyməti (VIBEY)

1 VIBEY / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001511
$0,0001511$0,0001511
-21,00%1D
Vibey Turtle (VIBEY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:55:10 (UTC+8)

Vibey Turtle (VIBEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,13%

-21,02%

+99,68%

+99,68%

Vibey Turtle (VIBEY) canlı qiyməti --. VIBEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VIBEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VIBEY son bir saat ərzində +1,13%, 24 saat ərzində -21,02% və son 7 gündə isə +99,68% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vibey Turtle (VIBEY) Bazar Məlumatları

$ 145,51K
$ 145,51K$ 145,51K

--
----

$ 145,51K
$ 145,51K$ 145,51K

963,01M
963,01M 963,01M

963.007.798,352082
963.007.798,352082 963.007.798,352082

Vibey Turtle üzrə cari Bazar Dəyəri $ 145,51K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VIBEY üzrə dövriyyədə olan təklif 963,01M, ümumi təklif isə 963007798.352082 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 145,51K təşkil edir.

Vibey Turtle (VIBEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Vibey Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vibey Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vibey Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vibey Turtle / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-21,02%
30 Gün$ 0+68,84%
60 Gün$ 0-11,30%
90 Gün$ 0--

Vibey Turtle (VIBEY) Nədir?

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rəsmi Veb-sayt

Vibey Turtle Qiymət Proqnozu (USD)

Vibey Turtle (VIBEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vibey Turtle (VIBEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vibey Turtle üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Vibey Turtle qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VIBEY Aktivindən Yerli Valyutalara

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomikası

Vibey Turtle (VIBEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VIBEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Vibey Turtle (VIBEY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Vibey Turtle (VIBEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VIBEY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VIBEY / USD cari qiyməti nədir?
VIBEY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Vibey Turtle üçün bazar dəyəri nədir?
VIBEY üçün bazar dəyəri $ 145,51K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VIBEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VIBEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 963,01M USD təşkil edir.
VIBEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VIBEY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VIBEY qiyməti (ATL) nədir?
VIBEY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VIBEY ticarət həcmi nədir?
VIBEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VIBEY bu il daha da yüksələcək?
VIBEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VIBEY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:55:10 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

