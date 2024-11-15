Vibe Cat (VIBE) Tokenomikası

Vibe Cat (VIBE) Tokenomikası

Vibe Cat (VIBE) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Vibe Cat (VIBE) Məlumatları

Vibe is the world-famous dancing cat.

The CA starts with SEXY and ends with PUMP.

Just Vibe.

Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.

Rəsmi Veb-sayt:
https://vibecat.com

Vibe Cat (VIBE) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Vibe Cat (VIBE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Ümumi Təchizat:
$ 982,38M
$ 982,38M$ 982,38M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 982,38M
$ 982,38M$ 982,38M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,03076981
$ 0,03076981$ 0,03076981
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00040057
$ 0,00040057$ 0,00040057
Cari Qiymət:
$ 0,00112319
$ 0,00112319$ 0,00112319

Vibe Cat (VIBE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Vibe Cat (VIBE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum VIBE token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

VIBE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq VIBE tokenomikasını başa düşdünüzsə, VIBE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

VIBE Qiymət Proqnozu

VIBE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? VIBE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.