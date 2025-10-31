Bugünkü canlı Verse World qiyməti 0,120683 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Verse World qiyməti 0,120683 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Verse World Qiyməti (VERSE)

Siyahıya alınmadı

1 VERSE / USD Canlı Qiyməti:

$0,120683
$0,120683
-2,30%1D
mexc
USD
Verse World (VERSE) Canlı Qiymət Qrafiki
Verse World (VERSE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,116967
$ 0,116967
24 saat Aşağı
$ 0,124209
$ 0,124209
24 saat Yüksək

$ 0,116967
$ 0,116967

$ 0,124209
$ 0,124209

$ 0,910916
$ 0,910916

$ 0,115665
$ 0,115665

+0,38%

-2,31%

-8,09%

-8,09%

Verse World (VERSE) canlı qiyməti $0,120683. VERSE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,116967 və ən yüksək $ 0,124209 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VERSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,910916, ən aşağı qiyməti isə $ 0,115665 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VERSE son bir saat ərzində +0,38%, 24 saat ərzində -2,31% və son 7 gündə isə -8,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Verse World (VERSE) Bazar Məlumatları

$ 12,08M
$ 12,08M

--
--

$ 120,85M
$ 120,85M

100,00M
100,00M

999.999.754,881583
999.999.754,881583

Verse World üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,08M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VERSE üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 999999754.881583 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 120,85M təşkil edir.

Verse World (VERSE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Verse World / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0028582707630376.
Son 30 gündə Verse World / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0159875528.
Son 60 gündə Verse World / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0352448063.
Son 90 gündə Verse World / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,06685892003794914.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0028582707630376-2,31%
30 Gün$ -0,0159875528-13,24%
60 Gün$ -0,0352448063-29,20%
90 Gün$ -0,06685892003794914-35,65%

Verse World (VERSE) Nədir?

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

Verse World (VERSE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Verse World Qiymət Proqnozu (USD)

Verse World (VERSE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Verse World (VERSE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Verse World üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Verse World qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VERSE Aktivindən Yerli Valyutalara

Verse World (VERSE) Tokenomikası

Verse World (VERSE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VERSE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Verse World (VERSE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Verse World (VERSE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VERSE qiyməti 0,120683 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VERSE / USD cari qiyməti nədir?
VERSE / USD cari qiyməti $ 0,120683 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Verse World üçün bazar dəyəri nədir?
VERSE üçün bazar dəyəri $ 12,08M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VERSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VERSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
VERSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VERSE ATH qiyməti olan 0,910916 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VERSE qiyməti (ATL) nədir?
VERSE ATL qiyməti olan 0,115665 USD dəyərinə endi.
VERSE ticarət həcmi nədir?
VERSE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VERSE bu il daha da yüksələcək?
VERSE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VERSE qiymət proqnozuna baxın.
Verse World (VERSE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$109.570,48

$3.826,79

$0,02956

$185,35

$1,0000

$3.826,79

$109.570,48

$185,35

$2,4798

$0,18438

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00952

$0,0044024

$0,0536

$0,0000000000000000000000033700

$0,25333

$2,4670

