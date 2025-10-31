Bugünkü canlı VERRA DNA qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VDNA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VDNA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı VERRA DNA qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VDNA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VDNA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VERRA DNA Qiyməti (VDNA)

Siyahıya alınmadı

1 VDNA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00024787
$0,00024787$0,00024787
-1,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VERRA DNA (VDNA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:54:41 (UTC+8)

VERRA DNA (VDNA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01760951
$ 0,01760951$ 0,01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0,06%

-1,55%

-9,70%

-9,70%

VERRA DNA (VDNA) canlı qiyməti --. VDNA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VDNA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01760951, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VDNA son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində -1,55% və son 7 gündə isə -9,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VERRA DNA (VDNA) Bazar Məlumatları

$ 245,39K
$ 245,39K$ 245,39K

--
----

$ 245,39K
$ 245,39K$ 245,39K

989,98M
989,98M 989,98M

989.983.397,0922911
989.983.397,0922911 989.983.397,0922911

VERRA DNA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 245,39K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VDNA üzrə dövriyyədə olan təklif 989,98M, ümumi təklif isə 989983397.0922911 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 245,39K təşkil edir.

VERRA DNA (VDNA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VERRA DNA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə VERRA DNA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə VERRA DNA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə VERRA DNA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,55%
30 Gün$ 0-65,69%
60 Gün$ 0-86,38%
90 Gün$ 0--

VERRA DNA (VDNA) Nədir?

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VERRA DNA (VDNA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

VERRA DNA Qiymət Proqnozu (USD)

VERRA DNA (VDNA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VERRA DNA (VDNA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VERRA DNA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VERRA DNA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VDNA Aktivindən Yerli Valyutalara

VERRA DNA (VDNA) Tokenomikası

VERRA DNA (VDNA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VDNA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VERRA DNA (VDNA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VERRA DNA (VDNA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VDNA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VDNA / USD cari qiyməti nədir?
VDNA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VERRA DNA üçün bazar dəyəri nədir?
VDNA üçün bazar dəyəri $ 245,39K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VDNA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VDNA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 989,98M USD təşkil edir.
VDNA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VDNA ATH qiyməti olan 0,01760951 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VDNA qiyməti (ATL) nədir?
VDNA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VDNA ticarət həcmi nədir?
VDNA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VDNA bu il daha da yüksələcək?
VDNA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VDNA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:54:41 (UTC+8)

