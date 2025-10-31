Bugünkü canlı Valyr qiyməti 0,00002155 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VALYR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VALYR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Valyr qiyməti 0,00002155 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VALYR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VALYR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VALYR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VALYR Qiymət Məlumatları

VALYR Whitepaper

VALYR Rəsmi Veb-saytı

VALYR Tokenomikası

VALYR Qiymət Proqnozu

Valyr Logosu

Valyr Qiyməti (VALYR)

Siyahıya alınmadı

1 VALYR / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Valyr (VALYR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:53:39 (UTC+8)

Valyr (VALYR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02134732
$ 0,02134732$ 0,02134732

$ 0,00002043
$ 0,00002043$ 0,00002043

--

--

+1,26%

+1,26%

Valyr (VALYR) canlı qiyməti $0,00002155. VALYR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VALYR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02134732, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002043 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VALYR son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Valyr (VALYR) Bazar Məlumatları

$ 18,32K
$ 18,32K$ 18,32K

--
----

$ 21,55K
$ 21,55K$ 21,55K

850,00M
850,00M 850,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Valyr üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VALYR üzrə dövriyyədə olan təklif 850,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,55K təşkil edir.

Valyr (VALYR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Valyr / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Valyr / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000185369.
Son 60 gündə Valyr / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Valyr / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000185369-86,01%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Valyr (VALYR) Nədir?

Valyr is a Web3 tokenization infrastructure platform that bridges off-chain digital services like SaaS, APIs, and microservices with on-chain ecosystems. It enables developers to tokenize, verify, and monetize digital assets directly on the blockchain, creating new revenue streams and enhancing discoverability. Valyr empowers both traditional web services and on-chain projects to interact seamlessly, fostering interoperability and innovation across the decentralized economy. It's designed for developers, startups, and protocols aiming to bring real-world utility into the Web3 space.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Valyr (VALYR) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Valyr Qiymət Proqnozu (USD)

Valyr (VALYR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Valyr (VALYR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Valyr üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Valyr qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VALYR Aktivindən Yerli Valyutalara

Valyr (VALYR) Tokenomikası

Valyr (VALYR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VALYR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Valyr (VALYR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Valyr (VALYR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VALYR qiyməti 0,00002155 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VALYR / USD cari qiyməti nədir?
VALYR / USD cari qiyməti $ 0,00002155 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Valyr üçün bazar dəyəri nədir?
VALYR üçün bazar dəyəri $ 18,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VALYR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VALYR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 850,00M USD təşkil edir.
VALYR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VALYR ATH qiyməti olan 0,02134732 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VALYR qiyməti (ATL) nədir?
VALYR ATL qiyməti olan 0,00002043 USD dəyərinə endi.
VALYR ticarət həcmi nədir?
VALYR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VALYR bu il daha da yüksələcək?
VALYR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VALYR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:53:39 (UTC+8)

Valyr (VALYR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

