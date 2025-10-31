Bugünkü canlı ValleyDAO qiyməti 0,361658 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GROW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GROW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ValleyDAO qiyməti 0,361658 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GROW / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GROW qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ValleyDAO Qiyməti (GROW)

1 GROW / USD Canlı Qiyməti:

$0,361625
-3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
ValleyDAO (GROW) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:53:33 (UTC+8)

ValleyDAO (GROW) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,339437
24 saat Aşağı
$ 0,377792
24 saat Yüksək

$ 0,339437
$ 0,377792
$ 2,42
$ 0,152417
-0,71%

-3,69%

-3,53%

-3,53%

ValleyDAO (GROW) canlı qiyməti $0,361658. GROW son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,339437 və ən yüksək $ 0,377792 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GROW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,42, ən aşağı qiyməti isə $ 0,152417 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GROW son bir saat ərzində -0,71%, 24 saat ərzində -3,69% və son 7 gündə isə -3,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ValleyDAO (GROW) Bazar Məlumatları

$ 4,00M
$ 4,00M$ 4,00M

--
$ 10,87M
$ 10,87M$ 10,87M

11,06M
11,06M 11,06M

30.050.000,0
30.050.000,0 30.050.000,0

ValleyDAO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GROW üzrə dövriyyədə olan təklif 11,06M, ümumi təklif isə 30050000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,87M təşkil edir.

ValleyDAO (GROW) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ValleyDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0138573776555857.
Son 30 gündə ValleyDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0886412546.
Son 60 gündə ValleyDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1401103236.
Son 90 gündə ValleyDAO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0105172961846681.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0138573776555857-3,69%
30 Gün$ -0,0886412546-24,50%
60 Gün$ -0,1401103236-38,74%
90 Gün$ -0,0105172961846681-2,82%

ValleyDAO (GROW) Nədir?

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

ValleyDAO (GROW) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ValleyDAO Qiymət Proqnozu (USD)

ValleyDAO (GROW) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ValleyDAO (GROW) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ValleyDAO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ValleyDAO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GROW Aktivindən Yerli Valyutalara

ValleyDAO (GROW) Tokenomikası

ValleyDAO (GROW) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GROW tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ValleyDAO (GROW) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ValleyDAO (GROW) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GROW qiyməti 0,361658 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GROW / USD cari qiyməti nədir?
GROW / USD cari qiyməti $ 0,361658 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ValleyDAO üçün bazar dəyəri nədir?
GROW üçün bazar dəyəri $ 4,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GROW aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GROW aktivinin dövriyyədə olan təklifi 11,06M USD təşkil edir.
GROW üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GROW ATH qiyməti olan 2,42 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GROW qiyməti (ATL) nədir?
GROW ATL qiyməti olan 0,152417 USD dəyərinə endi.
GROW ticarət həcmi nədir?
GROW üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GROW bu il daha da yüksələcək?
GROW bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GROW qiymət proqnozuna baxın.
ValleyDAO (GROW) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

