VCF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VCF Qiymət Məlumatları

VCF Rəsmi Veb-saytı

VCF Tokenomikası

VCF Qiymət Proqnozu

Valencia CF Fan Token Logosu

Valencia CF Fan Token Qiyməti (VCF)

Siyahıya alınmadı

1 VCF / USD Canlı Qiyməti:

$0,105635
$0,105635$0,105635
-4,20%1D
Valencia CF Fan Token (VCF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:53:11 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,10173
$ 0,10173$ 0,10173
24 saat Aşağı
$ 0,110336
$ 0,110336$ 0,110336
24 saat Yüksək

$ 0,10173
$ 0,10173$ 0,10173

$ 0,110336
$ 0,110336$ 0,110336

$ 4,95
$ 4,95$ 4,95

$ 0,099395
$ 0,099395$ 0,099395

-0,04%

-4,26%

-2,78%

-2,78%

Valencia CF Fan Token (VCF) canlı qiyməti $0,105635. VCF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,10173 və ən yüksək $ 0,110336 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VCF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,95, ən aşağı qiyməti isə $ 0,099395 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VCF son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -4,26% və son 7 gündə isə -2,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Valencia CF Fan Token (VCF) Bazar Məlumatları

$ 696,91K
$ 696,91K$ 696,91K

--
----

$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M

6,60M
6,60M 6,60M

10.000.000,0
10.000.000,0 10.000.000,0

Valencia CF Fan Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 696,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VCF üzrə dövriyyədə olan təklif 6,60M, ümumi təklif isə 10000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,06M təşkil edir.

Valencia CF Fan Token (VCF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0047018022284531.
Son 30 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0242327746.
Son 60 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0337857913.
Son 90 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,05930847393506145.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0047018022284531-4,26%
30 Gün$ -0,0242327746-22,94%
60 Gün$ -0,0337857913-31,98%
90 Gün$ -0,05930847393506145-35,95%

Valencia CF Fan Token (VCF) Nədir?

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Valencia CF Fan Token (VCF) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Valencia CF Fan Token Qiymət Proqnozu (USD)

Valencia CF Fan Token (VCF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Valencia CF Fan Token (VCF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Valencia CF Fan Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Valencia CF Fan Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VCF Aktivindən Yerli Valyutalara

Valencia CF Fan Token (VCF) Tokenomikası

Valencia CF Fan Token (VCF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VCF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Valencia CF Fan Token (VCF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Valencia CF Fan Token (VCF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VCF qiyməti 0,105635 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VCF / USD cari qiyməti nədir?
VCF / USD cari qiyməti $ 0,105635 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Valencia CF Fan Token üçün bazar dəyəri nədir?
VCF üçün bazar dəyəri $ 696,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VCF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VCF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,60M USD təşkil edir.
VCF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VCF ATH qiyməti olan 4,95 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VCF qiyməti (ATL) nədir?
VCF ATL qiyməti olan 0,099395 USD dəyərinə endi.
VCF ticarət həcmi nədir?
VCF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VCF bu il daha da yüksələcək?
VCF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VCF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:53:11 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

