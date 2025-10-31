Valencia CF Fan Token Qiyməti (VCF)
-0,04%
-4,26%
-2,78%
-2,78%
Valencia CF Fan Token (VCF) canlı qiyməti $0,105635. VCF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,10173 və ən yüksək $ 0,110336 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VCF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,95, ən aşağı qiyməti isə $ 0,099395 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, VCF son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -4,26% və son 7 gündə isə -2,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Valencia CF Fan Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 696,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VCF üzrə dövriyyədə olan təklif 6,60M, ümumi təklif isə 10000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,06M təşkil edir.
Bu gün ərzində Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0047018022284531.
Son 30 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0242327746.
Son 60 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0337857913.
Son 90 gündə Valencia CF Fan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,05930847393506145.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,0047018022284531
|-4,26%
|30 Gün
|$ -0,0242327746
|-22,94%
|60 Gün
|$ -0,0337857913
|-31,98%
|90 Gün
|$ -0,05930847393506145
|-35,95%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
