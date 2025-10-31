Bugünkü canlı UWU 69 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UWU69 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UWU69 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı UWU 69 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UWU69 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UWU69 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

UWU69 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

UWU69 Qiymət Məlumatları

UWU69 Rəsmi Veb-saytı

UWU69 Tokenomikası

UWU69 Qiymət Proqnozu

UWU 69 Logosu

UWU 69 Qiyməti (UWU69)

Siyahıya alınmadı

1 UWU69 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00021812
$0,00021812$0,00021812
-7,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
UWU 69 (UWU69) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:48 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00231136
$ 0,00231136$ 0,00231136

$ 0
$ 0$ 0

-0,90%

-7,64%

-48,22%

-48,22%

UWU 69 (UWU69) canlı qiyməti --. UWU69 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UWU69 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00231136, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UWU69 son bir saat ərzində -0,90%, 24 saat ərzində -7,64% və son 7 gündə isə -48,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

UWU 69 (UWU69) Bazar Məlumatları

$ 216,16K
$ 216,16K$ 216,16K

--
----

$ 216,16K
$ 216,16K$ 216,16K

991,02M
991,02M 991,02M

991.024.050,952761
991.024.050,952761 991.024.050,952761

UWU 69 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 216,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UWU69 üzrə dövriyyədə olan təklif 991,02M, ümumi təklif isə 991024050.952761 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 216,16K təşkil edir.

UWU 69 (UWU69) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində UWU 69 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə UWU 69 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə UWU 69 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə UWU 69 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,64%
30 Gün$ 0-63,64%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

UWU 69 (UWU69) Nədir?

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

UWU 69 (UWU69) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

UWU 69 Qiymət Proqnozu (USD)

UWU 69 (UWU69) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? UWU 69 (UWU69) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? UWU 69 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

UWU 69 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UWU69 Aktivindən Yerli Valyutalara

UWU 69 (UWU69) Tokenomikası

UWU 69 (UWU69) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UWU69 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: UWU 69 (UWU69) Haqq;nda Suallar

Bugünkü UWU 69 (UWU69) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UWU69 qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UWU69 / USD cari qiyməti nədir?
UWU69 / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
UWU 69 üçün bazar dəyəri nədir?
UWU69 üçün bazar dəyəri $ 216,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UWU69 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UWU69 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 991,02M USD təşkil edir.
UWU69 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UWU69 ATH qiyməti olan 0,00231136 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UWU69 qiyməti (ATL) nədir?
UWU69 ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
UWU69 ticarət həcmi nədir?
UWU69 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UWU69 bu il daha da yüksələcək?
UWU69 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UWU69 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:48 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

