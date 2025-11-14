USPEPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
USPEPE Qiymət Məlumatları
USPEPE nədir
USPEPE Rəsmi Veb-saytı
USPEPE Tokenomikası
USPEPE Qiymət Proqnozu
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
Uspepe (USPEPE) Tokenomikası
Uspepe (USPEPE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Uspepe (USPEPE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Uspepe (USPEPE) Məlumatları
Uspepe (USPEPE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Uspepe (USPEPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum USPEPE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
USPEPE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq USPEPE tokenomikasını başa düşdünüzsə, USPEPE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
USPEPE Qiymət Proqnozu
USPEPE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? USPEPE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
İstifadəçi Müqaviləsini və Məxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın
POPULYAR
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
ƏN YÜKSƏK HƏCM
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Yeni Əlavə Edilən
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Ən Çox Yüksələnlər
Hər bir treyderin diqqət etməli olduğu son 24 saatın ən çox qiyməti artan aktivləri