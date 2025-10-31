Bugünkü canlı Uspepe qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Uspepe qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USPEPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USPEPE Qiymət Məlumatları

USPEPE Rəsmi Veb-saytı

USPEPE Tokenomikası

USPEPE Qiymət Proqnozu

Uspepe Qiyməti (USPEPE)

Siyahıya alınmadı

1 USPEPE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
Uspepe (USPEPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:13:08 (UTC+8)

Uspepe (USPEPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Uspepe (USPEPE) canlı qiyməti --. USPEPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USPEPE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Uspepe (USPEPE) Bazar Məlumatları

$ 7,15K
$ 7,15K$ 7,15K

--
----

$ 7,15K
$ 7,15K$ 7,15K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Uspepe üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,15K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USPEPE üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,15K təşkil edir.

Uspepe (USPEPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Uspepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Uspepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Uspepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Uspepe / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 00,00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Uspepe (USPEPE) Nədir?

Born in Trump’s secret lab, $USPEPE combines the viral power of PEPE with the innovation of the Ethereum Blockchain. $USPEPE combines the global meme power of PEPE with the speed and innovation of the Ethereum blockchain. A powerful mix set to create a strong and loyal community. The $USPEPE presale offers the chance to join a rising movement at an early stage — just as interest in Ethereum and new projects is rapidly increasing. With Donald Trump publicly supporting Ethereum, the spotlight is shifting towards this blockchain. $USPEPE is perfectly positioned to ride this growing wave of attention and liquidity.$USPEPE thrives on viral growth, meme culture, and a passionate community. Early supporters become part of a unique crypto phenomenon on one of the most exciting blockchains of the future.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Uspepe (USPEPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Uspepe Qiymət Proqnozu (USD)

Uspepe (USPEPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Uspepe (USPEPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Uspepe üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Uspepe qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USPEPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Uspepe (USPEPE) Tokenomikası

Uspepe (USPEPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USPEPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Uspepe (USPEPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Uspepe (USPEPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USPEPE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USPEPE / USD cari qiyməti nədir?
USPEPE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Uspepe üçün bazar dəyəri nədir?
USPEPE üçün bazar dəyəri $ 7,15K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
USPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USPEPE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USPEPE qiyməti (ATL) nədir?
USPEPE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
USPEPE ticarət həcmi nədir?
USPEPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USPEPE bu il daha da yüksələcək?
USPEPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USPEPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:13:08 (UTC+8)

Uspepe (USPEPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

