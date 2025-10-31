Bugünkü canlı USD CoinVertible qiyməti 0,999841 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDCV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDCV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı USD CoinVertible qiyməti 0,999841 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDCV / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDCV qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USDCV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDCV Qiymət Məlumatları

USDCV Rəsmi Veb-saytı

USDCV Tokenomikası

USDCV Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

USD CoinVertible Logosu

USD CoinVertible Qiyməti (USDCV)

Siyahıya alınmadı

1 USDCV / USD Canlı Qiyməti:

$0,999891
$0,999891$0,999891
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
USD CoinVertible (USDCV) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:51:56 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,998505
$ 0,998505$ 0,998505
24 saat Aşağı
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
24 saat Yüksək

$ 0,998505
$ 0,998505$ 0,998505

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 0,978779
$ 0,978779$ 0,978779

-0,01%

-0,02%

-0,01%

-0,01%

USD CoinVertible (USDCV) canlı qiyməti $0,999841. USDCV son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,998505 və ən yüksək $ 1,001 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDCV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,13, ən aşağı qiyməti isə $ 0,978779 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDCV son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -0,02% və son 7 gündə isə -0,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

USD CoinVertible (USDCV) Bazar Məlumatları

$ 8,90M
$ 8,90M$ 8,90M

--
----

$ 8,90M
$ 8,90M$ 8,90M

8,90M
8,90M 8,90M

8.900.300,0
8.900.300,0 8.900.300,0

USD CoinVertible üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,90M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USDCV üzrə dövriyyədə olan təklif 8,90M, ümumi təklif isə 8900300.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,90M təşkil edir.

USD CoinVertible (USDCV) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində USD CoinVertible / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002306778804608.
Son 30 gündə USD CoinVertible / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə USD CoinVertible / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə USD CoinVertible / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0002306778804608-0,02%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

USD CoinVertible (USDCV) Nədir?

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

USD CoinVertible (USDCV) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

USD CoinVertible Qiymət Proqnozu (USD)

USD CoinVertible (USDCV) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? USD CoinVertible (USDCV) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? USD CoinVertible üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

USD CoinVertible qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USDCV Aktivindən Yerli Valyutalara

USD CoinVertible (USDCV) Tokenomikası

USD CoinVertible (USDCV) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDCV tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: USD CoinVertible (USDCV) Haqq;nda Suallar

Bugünkü USD CoinVertible (USDCV) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDCV qiyməti 0,999841 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDCV / USD cari qiyməti nədir?
USDCV / USD cari qiyməti $ 0,999841 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
USD CoinVertible üçün bazar dəyəri nədir?
USDCV üçün bazar dəyəri $ 8,90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDCV aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDCV aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,90M USD təşkil edir.
USDCV üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDCV ATH qiyməti olan 1,13 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDCV qiyməti (ATL) nədir?
USDCV ATL qiyməti olan 0,978779 USD dəyərinə endi.
USDCV ticarət həcmi nədir?
USDCV üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USDCV bu il daha da yüksələcək?
USDCV bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDCV qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:51:56 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.589,48
$109.589,48$109.589,48

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,83
$3.826,83$3.826,83

+1,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02972
$0,02972$0,02972

+18,64%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,36
$185,36$185,36

+0,15%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,83
$3.826,83$3.826,83

+1,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.589,48
$109.589,48$109.589,48

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,36
$185,36$185,36

+0,15%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4805
$2,4805$2,4805

+1,08%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18443
$0,18443$0,18443

+2,08%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044388
$0,0044388$0,0044388

+4.832,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25185
$0,25185$0,25185

+102,95%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5320
$2,5320$2,5320

+95,03%